Somos Hijolusa convierte las ideas de su plantilla en mejoras reales con su ‘Invernadero de Ideas’

Las mejores ideas para mejorar una empresa no siempre nacen en un despacho. Muchas surgen allí donde se desarrolla el trabajo cada día, de la experiencia de quienes conocen de primera mano los procesos, las instalaciones y las necesidades de la organización. Con esta premisa, Somos Hijolusa ha puesto en marcha el ‘Invernadero de Ideas’, una iniciativa de innovación interna que invita a toda su plantilla a identificar oportunidades de mejora y transformarlas en propuestas con capacidad de generar un impacto real.

El proyecto se enmarca en HMS, Hijolusa Management System, el sistema creado por Somos Hijolusa para trasladar su cultura corporativa a acciones concretas y hacer que valores como la mejora continua, la colaboración, el cuidado de las personas y la cultura compartida formen parte de la manera de trabajar, comunicar y afrontar los retos de la compañía.

Innovar desde cualquier puesto de trabajo

El ‘Invernadero de Ideas’ pone en valor un conocimiento especialmente relevante para cualquier organización: el de las personas que viven en primera persona sus procesos, instalaciones, productos y dinámicas de trabajo. La iniciativa parte de una idea clara: innovar no siempre significa desarrollar una gran invención. También consiste en identificar pequeñas oportunidades que, aplicadas con método, pueden traducirse en mejoras importantes para la organización.

Por ello, cualquier profesional del grupo ha podido participar de forma individual o formando equipos de hasta tres personas, con propuestas relacionadas con ámbitos como la eficiencia, la calidad, la seguridad y el bienestar o la sostenibilidad.

El programa acerca así la innovación al día a día de los equipos y demuestra que una mejora relevante puede comenzar en cualquier puesto de trabajo. Además de reconocer el talento y la implicación de los participantes, la iniciativa busca que las ideas tengan recorrido. La mejor propuesta recibe 3.000 euros en nómina, mientras que el programa contempla un presupuesto de hasta 10.000 euros para hacerla realidad.

El objetivo, por tanto, va más allá de recopilar propuestas: se trata de analizar su viabilidad y convertir aquellas con potencial en mejoras concretas para la compañía.

Más que un concurso de ideas

Uno de los principales valores diferenciales del ‘Invernadero de Ideas’ ha sido el acompañamiento que Somos Hijolusa ha ofrecido a su plantilla durante todo el proceso. Antes de abrir la convocatoria de propuestas, la compañía proporcionó formación a sus profesionales para dotarles de herramientas que les permitieran detectar oportunidades, generar soluciones, desarrollar sus planteamientos y comunicar sus ideas con claridad.

A través de talleres prácticos basados en herramientas de Design Thinking, los equipos trabajaron las diferentes fases necesarias para llevar una idea desde la identificación de un problema hasta la construcción de una propuesta: entender, idear, desarrollar y comunicar.

La formación se diseñó, además, para ser útil incluso para aquellas personas que finalmente no participasen en el concurso, incorporando recursos aplicables al trabajo diario y fomentando una mirada más activa hacia la mejora continua.

De esta forma, Somos Hijolusa no se ha limitado a pedir ideas, sino que ha creado las condiciones necesarias para que estas puedan surgir, desarrollarse y convertirse en soluciones.

"El Invernadero de Ideas representa muy bien lo que queremos construir a través de HMS: una empresa en la que todas las personas puedan participar, aportar y contribuir a mejorar. Quienes realizan cada trabajo son quienes mejor conocen sus posibilidades de evolución, y nuestra responsabilidad es escucharlos, facilitarles herramientas y crear vías para transformar ese conocimiento en acciones reales", señala Nerea Berrizbeitia, Directora de RR.HH y Legal del Grupo.

Más de medio centenar de propuestas en su primera edición

La primera edición del ‘Invernadero de Ideas’ ha recibido más de medio centenar de propuestas, que han sido analizadas hasta llegar a la selección de las dos ideas ganadoras. Las propuestas premiadas corresponden a Diego Méndez Alonso y Ana González Álvarez, una decisión que refleja la calidad y el potencial de las ideas recibidas.

El resultado confirma la capacidad de la iniciativa para hacer aflorar soluciones nacidas dentro de la propia organización y refuerza la voluntad de Somos Hijolusa de reconocer la implicación y el talento de sus profesionales. El Presidente, José L. Gómez, hizo entrega de los premios a las ideas ganadoras presentadas por los propios trabajadores.

Con el ‘Invernadero de Ideas’, Somos Hijolusa da un paso más en su apuesta por un modelo de empresa participativo, en el que todas las personas pueden aportar valor, impulsar el cambio y convertirse en protagonistas de la evolución del grupo. Una iniciativa que refleja el espíritu de HMS y que demuestra que cultivar las ideas también es una forma de cultivar el futuro.

Somos Hijolusa es el grupo hortofrutícola integrado por Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber. Con más de 1.100 profesionales, trabaja en la consolidación de un proyecto común basado en la calidad, la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo de las personas y el compromiso con los territorios en los que desarrolla su actividad.