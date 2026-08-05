El SEPE lo confirma: este es el error que puede hacerte perder el subsidio por desempleo

Quedarse en situación de desempleo es una de las peores noticias para un trabajador. Y es que el ciudadano deja de recibir ingresos, algo que dificulta la posibilidad de sufragar los gastos básicos de la vida. Es por ello que desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se pone a disposición del ciudadano una prestación por desempleo que, sin duda, supone un alivio.

No obstante, las personas beneficiarias deben cumplir con una serie de obligaciones previas antes de comenzar a recibir el subsidio. Además, el trabajador puede perder la ayuda si se producen una serie de cambios o si, de manera accidental, el ciudadano comete un error.

En caso de realizar alguno de estos errores, el SEPE advierte que puede quitar o suspender la ayuda.

La infracción que puede suponer la retirada del subsidio

Cuando un trabajador accede a un subsidio de desempleo, acepta cumplir con una serie de obligaciones a cambio de la prestación económica. En este sentido, una de las más destacas tiene que ver con la búsqueda activa de empleo. Según refleja la página web oficial del SEPE, el empleado está obligado a "buscar activamente empleo y participar en las acciones para mejorar la ocupabilidad determinada por el servicio público de empleo dentro de un itinerario de inserción".

Por ello, rechazar una oferta de empleo o un curso de formación considerado como adecuado, sin causa justificada, se considera una infracción grave. La sanción de dicha infracción tiene consecuencias directas sobre el ciudadano, ya que supone la pérdida de la prestación de manera momentánea o definitiva, según el número de infracciones acumuladas.

Otras obligaciones

Además de la obligación de buscar empleo de manera activa, el SEPE establece otras obligaciones destacables. Entre ellas destacan las siguientes:

Renovar el paro en la fecha exacta que indica el servicio autonómico de empleo.

en la fecha exacta que indica el servicio autonómico de empleo. Avisar si se comienza a trabajar , ya que cualquier empleo debe comunicarse de inmediato para evitar multas o la retirada de la prestación por cobros indebidos.

, ya que cualquier empleo debe comunicarse de inmediato para evitar multas o la retirada de la prestación por cobros indebidos. Hacer la declaración de la renta . Si se cobra un subsidio, la normativa exige presentar la declaración anual de la Renta

. Si se cobra un subsidio, la normativa exige presentar la declaración anual de la Renta Cumplir el acuerdo de actividad . Además de buscar empleo, el trabajador tiene la obligación de aceptar ofertas de empleo adecuadas y acudir a los cursos de formación o citas que mande el servicio público.

. Además de buscar empleo, el trabajador tiene la obligación de aceptar ofertas de empleo adecuadas y acudir a los cursos de formación o citas que mande el servicio público. No marcharse fuera de España. Salir del país sin comunicarlo o superar los plazos permitidos (más de 90 días o mudanza temporal larga) es causa directa de suspensión o extinción.

Las infracciones del SEPE

En caso de que el ciudadano cometa alguna infracción, este debe saber que se expone a una sanción establecida por el organismo público. Según aparece de forma pública en su portal, existen diversos grados de sanción al ciudadano: infracción leve, grave y muy grave.

Las infracciones leves se sancionarán de la siguiente forma:

Primera infracción. Pérdida de un mes de prestaciones.

Segunda infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones.

Tercera infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones.

Cuarta infracción. Extinción de prestaciones.

En el caso de las infracciones graves:

Primera infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones.

Segunda infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones.

Tercera infracción. Extinción de prestaciones.

Por último, para aquellas situaciones donde la infracción sea muy grave, el SEPE asegura que la sanción será la extinción del subsidio.