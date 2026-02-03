Qué pasa con las cotizaciones de los autónomos en 2026: esto es lo que dice el decreto ley aprobado por el Gobierno

La norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros incorpora todas las medidas en materia de Seguridad Social que ya venían recogidas en el decreto ómnibus que se tumbó con la negativa de PP, Vox y Junts. Entre ellas destaca una subida de las pensiones del 2,7%, cifra derivada de la media de la inflación entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Con ello, las pensiones contributivas se incrementan una media de 570 euros al año y, en conjunto del sistema, algo menos de 500 euros.

De su lado, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07%, un alza que llega al 11,4% en el caso de las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben también un 11,4%.

La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en el pasado ejercicio.

Qué pasa con los autónomos

Por otro lado, el nuevo decreto rescata otras medidas como la congelación de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos, después de que el Ministerio dirigido por Elma Saiz no llegara a un acuerdo con las asociaciones de autónomos, los sindicatos y la patronal para la fijación de las cotizaciones para el período 2026-2028, como mandataba la reforma del sistema de cotizaciones por ingresos reales, aprobada en 2022.

Asimismo, se exime a los desempleados con prestaciones de la obligación de presentar la declaración de IRPF. Igualmente, contempla la ampliación en 10 años de préstamos concedidos a la Seguridad Social.

También se prorroga, un año más, la medida en virtud de la cual los médicos de Atención Primaria, de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo. Esta acción se adoptó a fin de paliar parcialmente la falta de facultativos de primaria que sufre España.

Otras novedades

Asimismo, el decreto introduce una cotización adicional para los bomberos y agentes forestales a fin de que puedan adelantar la edad de jubilación con aplicación de coeficientes reductores.

El decreto actualiza también la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), así como la cuota de solidaridad. Esta primera hace referencia a la herramienta que se emplea para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones. En concreto, la sobrecotización del MEI se ha subido al 0,9% en 2026, frente al 0,8% de 2025, tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.

Por su parte, la cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y estará desplegada por completo en 2045, consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede de la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y de manera progresiva.

En 2025, la cuota de solidaridad fue del 0,92% para el tramo de salario hasta un 10% por encima de la base máxima, del 1% para el tramo entre un 10% y 50% superior a la base máxima, y del 1,17% para el tramo con salarios que han sobrepasado más de un 50% la base máxima. Estos tipos de cotización escalan en 2026 hasta el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente.