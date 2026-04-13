Por qué Iberia suspende sus vuelos a Cuba a partir de junio: "Debido a su situación excepcional"

La situación en Cuba es insostenible. El país encuentra difícil sobrevivir mientras hace frente al bloqueo de Estados Unidos, que ha dejado al país sin combustible, sin luz, sin agua, sin atención hospitalaria por falta de energía y medicamentos y, ahora, también sin turismo.

Dada la situación, este lunes se ha conocido que la compañía aérea de Iberia suspenderá los vuelos al país cubano a partir de junio. "Esta suspensión temporal afecta exclusivamente a Cuba debido a su situación excepcional", ha explicado la compañía. "Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas".

Así las cosas, durante este mes de abril, la compañía operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba; mientras que en mayo reducirá la programación a dos vuelos semanales. Será a partir de junio cuando finalmente se suspendan de forma temporal las operaciones directas en esta ruta.

Según cuenta la agencia EFE, mientras dure la suspensión, los clientes de Iberia tienen la opción de volar hasta Panamá y, desde allí, continuar el viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines.

Una de las calles de Cuba refleja los efectos de la crisis que sufre el país | Reuters

Una situación "realmente crítica"

En cualquier caso, la realidad es que la vida en Cuba cada vez resulta más complicada. Así lo asegura en declaraciones a Onda Cero Mallorca Walter Mondelo, profesor de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba: "En estos momentos la situación es realmente crítica. Económicamente, el país está sin combustible. Lo último que entró fue un petrolero ruso; una gota de agua en un océano".

Este mismo lunes se ha pronunciado el presidente cubano ante este escenario, que advierte a Estados Unidos del peligro que corre si ataca el país o intenta "acabar con sus líderes". Así lo asegura Miguel Díaz-Canel en una entrevista con la NBC, donde señala que un acontecimiento similar "tendría un alto coste" para Washington. "Los cubanos se defenderán (...) Si tenemos que morir, moriremos, porque, como dice nuestro propio himno nacional, morir por la patria es vivir".

Colapso de los servicios médicos en Cuba | Reuters

La llegada de un carguero con 730.000 barriles de crudo a Cuba el pasado mes de marzo fue el primer envío registrado en tres meses. A pesar de amenazar con imponer mayores aranceles a los países que vendan crudo a Cuba, la Administración Trump dejó que el petrolero llegase a puerto cubano.

Trump, sin embargo, ha asegurado que "Cuba está acabada" y ha lamentado que "tienen un mal régimen, con un liderazgo corrupto y malo", por lo que Díaz-Canel ha expresado que se toma estas palabras como una amenaza: "Tenemos la responsabilidad de proteger a la gente y nuestro proyecto de país".