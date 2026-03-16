Qué está pasando en Cuba y por qué hay tantos apagones: el país registra la sexta caída de la red en año y medio

La crisis energética en Cuba es más que evidente. El país ha registado este lunes una nueva caída de la red eléctrica a nivel nacional, lo que supone la sexta en año y medio. Esta problemática se desprende de la conjunción de un sistema eléctrico profundamente obsoleto y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La mayoría de las caídas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, aunque los desastres naturales también influyeron negativamente.

Aun así, la crisis energética forma parte del día a día de los cubanos desde hace años. Los cortes de 15 horas diarias se han normalizado en La Habana, mientras que en algunas provincias se han llegado a registrar desconexiones de 48 horas.

Seis apagones en menos de dos años

Echando la vista atrás, el 18 de octubre de 2024, se detectó una avería en la ya mencionada termoeléctrica Antonio Guiteras. El Gobierno cubano declaró entonces el estado de "emergencia energética", reconociendo así la gravedad de la crisis.

Menos de un mes después, el 6 de noviembre de 2024, el país volvía a sufrir otro apagón: segundo colapso del SEN en tres semanas. Este apagón, cuenta la agencia EFE, estuvo asociado al paso del huracán Rafael, de categoría 3, por el oeste de Cuba. La recuperación se prolongó hasta un mes en regiones rurales, pues además de reconectar la red eléctrica y sincronizar las centrales termoeléctricas, fue necesario la reparación de clabes e instalaciones que quedaron dañadas por los fuertes vientos.

También en el mismo año, ya en el mes de diciembre, Cuba volvió a sufrir el tercer apagón nacional en a penas tres meses. En esta ocasión estuvo provocado por la avería de la central Antonio Guiteras. Se consiguió restablecer la mayor parte del sistema el tercer día.

El cuarto apagón llegó el 14 de marzo de 2025. Según dijeron las autoridades, el causante fue un incendio en una subestación de La Habana. Afortunadamente, esta vez el tiempo de espera fue menor: en algunas regiones del país se consiguió restablecer en dos días.

Un hombre camina por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). | Reuters

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Cuba registra el quinto colapso total del SEN en menos de un año. Otra vez se detectaron problemas en la central Antonio Guiteras, aunque posteriormente se dijo que la instalación no había sufrido daños y estaba lista para funcionar de nuevo. Esta vez, en solo un día, hacia el 40% del país tenía de nuevo electricidad.

Así hasta llegar a marzo de 2026, cuando este lunes se ha registrado el sexto apagón en el país dejando a seis millones de personas sin corriente eléctrica. Este, según apunta la citada agencia de noticias, es el primero que sufre el país a nivel nacional desde el bloqueo petrolero, algo que podría afectar a la rapidez de la recuperación.

Qué dice Donald Trump

El mandatario estadounidense, en medio de la crisis, se ha pronunciado para afirmar que para él sería "un honor" tomar el país. Estas declaraciones llegan después de que Donald Trump afirmase el pasado domingo que Estados Unidos podría llegar pronto a un acuerdo con Cuba o tomar otras medidas.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", dijo el mandatario en declaraciones a los medios de comunicación a bordo del Air Force One . "Estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán".