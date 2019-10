Los pensionistas protestan frente al Congreso: "¡Ladrones, paguen las pensiones!"

'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden', es el grito que más se escucha en boca de los manifestantes que se agolpan frente al cordón policial que protege la Puerta de los Leones.

Cientos de pensionistas han llegado aquí para registrar en el Congreso un manifiesto en defensa de unas pensiones dignas, públicas y garantizadas por ley.

"Ladrones, paguen las pensiones. La mía igual sí, pero la de nuestros hijos igual no llegan". "La de mi padre también porque tiene que tener buena calidad de vida después de tantos años de trabajo y también porque esto es el futuro de todos". "No es cuestión del Gobierno sino del trabajo. Si no trabajas, no hay pensión".

Participan en esta concentración jubilados llegados de toda España que exigen el blindaje del Sistema Público de Pensiones y que se les deje de usar en campaña electoral.

Los manifestantes aseguran que esta lucha va mucho más allá de la revalorización en función del IPC porque esa subida del 0,9% se queda corta y exigen pensiones públicas equiparadas al salario mínimo, iguales para hombres y mujeres, y la derogación de la reforma de 2011 y 2013.