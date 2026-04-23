Sánchez presume de datos económicos y expertos introducen importantes matices: "El ahorro es ciencia ficción"

Muchas son las veces que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de buenos datos económicos y de que "España va como nunca". La última vez, sin ir más lejos, hace unas horas, cuando ha publicado en su perfil de X -antes Twitter- unos gráficos comparando la situación entre 2018 y 2025 y cómo ha mejorado, alegando que los datos "no mienten".

Sin embargo, tal y como ha explicado el periodista Ignacio Rodríguez Burgos en La Brújula, la realidad es bien diferente, porque hay una "creciente brecha de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las dificultades de los hogares". Sin ir más lejos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el sindicato USO han sacado a la luz sendos informes en los que señalan estas cuestiones.

En su informe 'La evolución de los salarios y el coste de vida en España', el sindicato USO ha señalado que los alimentos se han encarecido un 54,3% desde 2008, mientras que los sueldos solo han subido un 31,6%. Si se pone el foco en los últimos cinco años, los datos muestran que el índice de precios de consumo (IPC) se ha incrementado en un 18,4% y la alimentación un 45,3%, pero los salarios solo un 17,3%.

Vivimos peor que hace dos décadas y peor que hace cinco años

Así las cosas, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha denunciado que "el ahorro hoy es ciencia ficción", porque el 20% de los hogares con menos ingresos destina el 60% de su presupuesto a la vivienda, los suministros y la alimentación. "El coste de vida es asfixiante", ha declarado, porque un "hogar tipo" cuenta al mes con solo 500 euros de margen.

"Vivimos peor que hace dos décadas y peor que hace cinco años", ha sentenciado el presidente. Esta subida no se traduce en mejores condiciones de vida porque las personas que viven solas, por ejemplo, tienen que renunciar "al ocio, ropa nueva o a renovar los electrodomésticos".

Los asalariados solteros y sin hijos, los más perjudicados

Por el mismo camino apunta la OCDE, que ha publicado un informe anual sobre la cuña fiscal del que se desprende que España fue uno de los siete países que en 2025 subió más los impuestos sobre los salarios que los propios sueldos. Si el salario subió un 1,2% las cargas impositivas lo hicieron un 1,5%, por lo que el poder adquisitivo se redujo un 0,3%.

En el caso de un trabajador soltero y sin hijos, las cifras se disparan. Para una persona así, España fue el décimo país con más impuestos sobre los salarios. Si la media de la OCDE es del 35%, nuestro país está más de seis puntos por encima (41,5%). Aun así, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado en el Congreso que las cifras macro son "incuestionables", pero que hay que seguir "redistribuyendo, creciendo y transformando".