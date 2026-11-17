El Consejo de Ministros ha aprobado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 un 5,3%, o lo que es lo mismo, 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) y un total de 18.004 euros anuales. En 12 pagas, la cuantía anual será de 15.432 euros. Esta subida es mayor que la que proponía la comisión de expertos (un 4,9%), pero inferior al 7% que demandaban los sindicatos.

Así las cosas, a partir de enero de 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales actuales a los 1.286 euros, es decir, 65 euros más al mes y 910 más al año. Esta subida beneficia a 2,7 millones de personas -13,6% asalariados- y supone que el Gobierno cumpla la promesa de subirlo antes de las elecciones del 29N.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tildado de "historia de éxito" la subida "sistemática y mayúscula" del SMI y ha asegurado que es "la práctica de la mejor política económica de España". "Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad salarial y la pobreza de España", ha añadido.

Quiénes no tributan el IRPF

Además de aprobarse la subida del SMI, el Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto ley que incluye una rebaja del IRPF para rentas bajas, que se extiende a ingresos de hasta 23.172 euros anuales, tal y como ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Esta deducción será de 1.033,58 euros para los que cobren el SMI y equivalentes (18.004 euros anuales), lo que garantiza que "quienes cobren el SMI no tengan que tributar en 2027", independientemente de sus circunstancias personales y familiares.

Asimismo, la deducción será decreciente para quienes ingresen cantidades comprendidas entre el SMI y 23.172 euros, con el objetivo de evitar el 'error de salto' que habría si un contribuyente cobrara poco más del SMI. "Hasta 18.004 euros, que es el salario mínimo, la tributación es cero y de 18.004 hasta 23.172, va reduciéndose proporcionalmente esa deducción, pero también esas personas se ven beneficiadas de esta medida", ha especificado el ministro.

No se aplicará ninguna retención mensual

También se ha añadido un cambio y es que el decreto modifica el reglamento del IRPF para que, los que cobran el SMI, noten desde la primera nómina que no tributan, a diferencia de la legislación anterior. "A partir de 2027, quien cobre el salario mínimo notará que no tributa desde la primera nómina al no aplicársele las retenciones", ha señalado el ministro.

Como ejemplo, el ministro de Hacienda ha explicado que un trabajador que ganara el salario mínimo en 2027 pagaría 0 euros. En el periodo de 2012 al 2018, el mismo contribuyente pagaría 2.041 euros.

Retribuciones para colectivos específicos

El real decreto ley también incluye retribuciones específicas para los contratos de corta duración y las empleadas del hogar. Los trabajadores con contratos de duración determinada que tengan un contrato inferior a 120 días cobrarán, como mínimo 60,88 euros por jornada legal.

En el caso del trabajo doméstico, el SMI para las personas que hagan su trabajo en régimen externo por horas queda fijado en 10,06 euros la hora efectivamente trabajada.

Piden a los empresarios que suban los sueldos y la patronal califica la medida de "electoralista"

La ministra de Trabajo ha instado a las empresas a subir los salarios. "Ahora, desde luego, en la negociación colectiva, empresarios y sindicatos deberían dar un paso adelante para que los salarios en España se negocien para poder paliar la falta de poder adquisitivo".

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha aseverado que la subida del SMI responde a "un planteamiento de campaña electoral" y ha criticado que el Gobierno haga "dos consejos de ministros cada semana por hacer campaña".

A su juicio, es "una cosa curiosa" que el SMI se haya aprobado en el primer Consejo de Ministros de la campaña electoral y ha afeado que no se les haya consultado sobre la subida y se les haya informado "de mala manera". Por ello, Garamendi ha cuestionado el papel de la Diputación Permanente en este contexto y ha confiado en que estas medidas que se han aprobado en este tiempo "sean dadas de baja" posteriormente, independientemente del resultado electoral.