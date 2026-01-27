Marta García Aller relativiza el dato de paro: "Antes tener un empleo garantizaba que no eras pobre y ya no pasa"

Este martes se ha publicado un histórico dato de paro en España. El desempleo ha bajado por encima del 10% por primera vez desde 2008 después de que el mercado laboral creara 605.400 nuevos empleos en 2025 alcanzando así una cifra récord de 22,46 millones de personas ocupadas.

Este ha sido uno de los asuntos abordados en La Brújula de la Economía, donde Marta García Aller ha querido poner en contexto este dato que, a pesar de ser indiscutiblemente bueno, tiene una serie matices.

"Las cifras de paro son muy buenas y hay que celebrarlas. Hace 18 años que no teníamos una cifra tan buena y eso explica buena parte de la paz social que tenemos ahora (…) ¿Qué es lo que no sube en España? Los salarios. Esta es la gran anomalía. España sube el PIB muy por encima de la media de la UE y los salarios suben muy por debajo de la media de la UE", explica.

La periodista ha señalado en La Brújula directamente al precio de la vivienda y los alquileres como principal problema y ha advertido de que "las tasas de pobreza en España son muy preocupantes".

"Ha subido el SMI y ha dignificado las condiciones de vida de mucha gente, pero la subida del SMI también se la está comiendo el incremento desproporcionado de los alquileres y la vivienda", ha sentenciado.

La comparación con el sistema de EEUU

La periodista se refería también a una comparación con los datos del mercado laboral en Estados Unidos señalando que en España tenemos una "protección social" que allí no tienen. "El que no trabaja, no come. No hay ese Estado del Bienestar que hay en Europa", explica.

La gran diferencia en este caso era que "en Estados Unidos es normal que haya empleados pobres, que tengas un empleo y eso no te permita salir de la pobreza. Eso en España no pasaba. Tener un empleo garantizaba que no eras pobre y eso ya no está pasando", ha explicado.

Es por eso, que García Aller considera que "estas celebraciones hay que ponerlas siempre en cuarentena". "El nivel de vida no está subiendo acorde con lo que los buenos datos nos podían hacer creer", ha dicho.