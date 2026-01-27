El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 tras la creación de 605.400 empleos en 2025

El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93 %, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

