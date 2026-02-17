El historial de anuncios de Sánchez en materia de vivienda y lo que aún le queda por cumplir

Durante estos últimos años hemos visto a Pedro Sánchez insistir en que la vivienda sería el principal protagonista de la presente legislatura, marcada desde el primer momento por la dificultad de conseguir apoyos en el Congreso de los Diputados.

El último de los anuncios del presidente del Gobierno llegó este lunes, cuando habló de 'España Crece', un nuevo fondo soberano que movilizará hasta 23.000 millones de euros de fondos públicos y privados para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año.

"Se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional", dijo Sánchez sobre la construcción de unas viviendas que ya había anunciado hace meses. El pasado mes de abril ya anunció el lanzamiento de un PERTE para la industrialización de vivienda que perseguía ese mismo objetivo.

Y es que en los últimos años han sido muchos los anuncios que ha hecho el Gobierno en materia de vivienda, siendo algunos de ellos muy difíciles de llevar a cabo porque las competencias terminan recayendo sobre los gobiernos autonómicos.

Los anuncios sobre la Sareb

Algunos de los anuncios más sonados del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda en los últimos años han sido los relacionados con la movilización de viviendas de la Sareb al parque público de vivienda.

El primero de los anuncios se produjo en abril de 2023, cuando el Ejecutivo se comprometió a movilizar hasta 50.000 viviendas para destinarlas al alquiler social y asequible.

En 2025 llegaron dos anuncios más con respecto a viviendas de la Sareb. En enero se anunció la creación de una nueva empresa pública de vivienda que incorporaría 30.000 viviendas de la Sareb y en julio de ese mismo año se aprobó el traspaso de 40.000 viviendas además de 2.400 suelos para el desarrollo de unas 55.000 adicionales.

De todas estas viviendas anunciadas, solo 13.000 han sido ya habilitadas, el resto está previsto que se incorporen al parque público de vivienda de manera progresiva conforme se completen los trámites administrativos y técnicos necesarios, que está previsto que se realicen durante el 2026 a través de la nueva empresa pública o de acuerdos con administraciones autonómicas y ayuntamientos.

Cabe destacar que no todas las viviendas transferidas están listas para ser habitadas al instante y muchas de ellas pueden requerir de obras o certificaciones para poder ponerse a disposición de los ciudadanos.

Las viviendas de nueva construcción

El de este lunes no ha sido el único de los anuncios del Gobierno sobre la construcción de nuevas viviendas en los últimos años, algo en lo que lleva trabajando el Ejecutivo desde, al menos, 2023.

Fue en abril de ese año cuando Sánchez anunció la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en terrenos del Ministerio de Defensa.

También en 2024 se presentó un plan en el que se sumarían 43.000 nuevas viviendas de alquiler asequible al parque público, aunque no todas ellas serían de nueva construcción, ya que dentro de esa cifra también se incluían rehabilitaciones y compras de activos para destinarlos a este tipo de arrendamientos.

Según los datos del Ministerio de Vivienda, en el último año se han puesto en obra un total de 23.179 viviendas y se han terminado 14.317, que están ya listas para su uso, aunque no todas están ya asignadas o incorporadas de forma definitiva al parque público.