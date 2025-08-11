CALIDAD DE VIDA

Estas son las 10 provincias con los mejores sueldos en España en 2025

El tejido salarial español sigue presentando una notable diferencia en función del territorio.

Tomás Sanjuán

Madrid |

Imagen de recurso. Dinero físico

El tejido salarial español sigue presentando una notable diferencia en función del territorio. Aunque la información desglosada específicamente a nivel provincial para 2025 aún no ha sido publicada oficialmente por el INE, se puede hacer un ranking estimado.

Ranking

Las provincias mejor remuneradas actualmente son, por este orden:

  • 1. Álava: con una media que ronda los 2.560 € brutos/mes, lidera con claridad gracias al dinamismo de su economía industrial y tecnológica.
  • 2. Guipúzcoa: muy cerca de Álava, con aproximadamente 2.554 €/mes, sostenida por un tejido fuerte de pymes y exportación.
  • 3. Vizcaya: cierra el podio con 2.510 €/mes, impulsada por la industria y los servicios avanzados.
  • 4. Navarra: la única no vasca en el top cinco, con unos 2.367 €/mes, beneficiada por su alta productividad y sectores estratégicos.
  • 5. Madrid: con cerca de 2.351 €/mes, la capital concentra los salarios más altos del país, liderando también por comunidades.
  • 6. Barcelona: se sitúa en sexto lugar, con una media aproximada de 2.333 €/mes, gracias a su potente industria y sector servicios.
  • 7. Burgos: con una nómina media estimada de unos 2.193 €/mes, está entre las más elevadas fuera del norte.
  • 8. Ceuta: la ciudad autónoma sobresale con 2.155 €/mes, superando a muchas provincias peninsulares.
  • 9. Zaragoza: con 2.110 €/mes, es la única provincia aragonesa en destacar entre las de mayor renta salarial.
  • 10. Valladolid: con una estimación cercana a los 2.105 €/mes, se posiciona como referente salarial en Castilla y León.

Estas diferencias reflejan claras divisiones entre el Norte‑Centro y el Sur‑Sureste, con provincias como Badajoz o Cáceres a la cola, donde los ingresos medios no superan los 1 800 €/mes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer