Desplome de viajeros en el transporte ferroviario: Adamuz y múltiples fallos en las vías hacen que el tren pierda 30 millones de usuarios

El transporte ferroviario español continua sufriendo las consecuencias de lo ocurrido en Adamuz. Tras el trágico suceso del 18 de enero, el uso del tren se enfrenta a uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. A pesar de ser un medio de transporte fundamental para la movilidad de millones de personas, los últimos meses han supuesto una pérdida significativa de viajeros.

Tal y como ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un informe, el número de viajeros que emplearon el tren en la primera mitad del año cayó un 8,6%, pasando de los 357,34 millones en el primer semestre de 2025 a los 326,59 millones en la primera mitad de este año.

No obstante, la cifra ha continuado descendiendo y, según los datos, la cifra de viajeros ha bajado un 5,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 172,07 millones de clientes. Se trata del segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año en cuanto al uso de los servicios ferroviarios, después de la caída del 12% que se produjo entre enero y marzo.

En total, la evolución negativa refleja como el tren en España ha perdido 30,75 millones de usuarios en la primera mitad de 2026, con respecto al mismo período de 2025.

Un descenso prolongado tras el accidente de Adamuz

Los últimos datos mensuales del INE muestran como el retroceso del transporte ferroviario se mantuvo en junio. Las principales modalidades del transporte ferroviario registraron menos viajes respecto a junio de 2025. Los servicios de Cercanías contabilizaron un 7% menos de viajes que en junio de 2025, con una caída interanual en la Media Distancia mayor con un 23,5%.

Este descenso se repite durante los meses de abril y mayo. En abril, los viajes se redujeron un 13,7% interanual, mientras que Cercanías y Media Distancia registraron un descenso del 3,5%, mientras que en mayo, los trayectos realizados en Cercanías y Media Distancia disminuyeron un 5,9% en comparación con mayo de 2025. En el caso de la Larga Distancia, incluida la Alta Velocidad, el descenso fue del 6,4%.

Otros incidentes registrados durante el año

Además del grave accidente de Adamuz, el tren ha registrado en los últimos meses numerosas afectaciones en diferentes puntos de España. Una de ellas fue el contratiempo en la alta velocidad entre Madrid y Málaga, que ha permanecido cortada desde febrero hasta finales de abril por el desprendimiento de talud provocado por las intensas lluvias.

A ello se han sumado otros incidentes relacionados con la infraestructura debido a diversas averías. Por ello, la bajada en el uso del ferrocarril en España en el primer semestre se ha traducido en una caída de viajeros de alta velocidad del 15,5%, tras una década ininterrumpida de subidas salvo en pandemia.

También baja el transporte de mercancías

Por lo que se refiere al transporte de mercancías, aminoró de marzo a junio hasta situarse en 5,63 millones de toneladas, es decir, un 2,2% interanual menos, encadenando también un segundo trimestre de mermas, tras el 11,4% del primer trimestre. En el acumulado de los seis primeros meses, la bajada es del 6,5%. De esta forma, las mercancías encadenan dos trimestres consecutivos de descensos interanuales.