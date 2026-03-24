CAMPAÑA DE LA RENTA 2026

Cuándo es obligatorio hacer la declaración de la Renta en 2026

Saber si estás obligado a hacer la declaración de la Renta 2026 depende principalmente de tus ingresos y de su procedencia.

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Madrid |

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta.
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta. | CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

La campaña de la Renta 2026 comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Durante ese periodo, los contribuyentes podrán presentar su declaración por internet, por teléfono o de forma presencial.

Aunque cada año millones de contribuyentes tienen que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria, no todos están obligados a presentar la declaración de la Renta. De cara a la campaña de 2026 —que corresponde a los ingresos obtenidos durante 2025— conviene conocer en qué casos es obligatorio y en cuáles no.

Límite de ingresos

Una de las claves para saber si tienes que presentar la declaración es el nivel de ingresos anuales y su procedencia. Según los criterios generales que establece la Agencia Tributaria, están obligados a presentarla:

  • Si percibes más de 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador.
  • Si los ingresos son superiores a 15.876 euros anuales de varios pagadores, siempre que el segundo y restantes pagadores hayan abonado en conjunto más de 1.500 euros.

Otros supuestos en los que es obligatorio declarar

Más allá del salario, existen otras circunstancias que obligan a presentar la declaración de la Renta, independientemente del nivel de ingresos:

  • Trabajadores autónomos: deben presentar la declaración siempre, sin importar cuánto hayan ganado.
  • Perceptores del Ingreso Mínimo Vital: están obligados a declarar, incluso si sus ingresos son bajos.
Personas que hayan obtenido determinados ingresos adicionales, como:
  • Rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos) superiores a 1.600 euros anuales.
  • Rentas inmobiliarias, ayudas públicas o subvenciones que superen los 1.000 euros al año.

Estos supuestos buscan garantizar el control fiscal sobre ingresos que no siempre están sujetos a retención directa.

¿Conviene hacer la declaración aunque no sea obligatorio?

Hay casos en los que el contribuyente no está obligado a presentar la declaración, pero puede resultar beneficioso hacerlo si el resultado es a devolver.

Esto ocurre cuando el contribuyente ha soportado más retenciones de las que le correspondían o puede beneficiarse de deducciones fiscales (por vivienda, familia, donaciones, etc.). En estos casos, presentar la declaración permite recuperar ese dinero.

Fechas clave de la campaña 2026

  • Inicio: 8 de abril de 2026.
  • Finalización: 30 de junio de 2026.

Durante este periodo, los contribuyentes podrán presentar su declaración por internet, teléfono o de forma presencial, según el servicio habilitado por la Agencia Tributaria.

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