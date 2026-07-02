El concierto de YE generará más de 40 millones de euros de impacto económico en Madrid, según la organización

El concierto que YE, anteriormente conocido como Kanye West, ofrecerá el próximo 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano podría generar un impacto económico superior a 40 millones de euros en Madrid, según las estimaciones de la organización. El evento reunirá a cerca de 68.000 asistentes, de los que más del 60% procederán del extranjero, lo que reforzará la actividad en sectores como la hostelería, el transporte, el comercio o el ocio.

Los promotores calculan que alrededor de 40.800 espectadores internacionales viajarán a la capital con motivo del concierto, mientras que otros 27.200 asistentes llegarán desde distintos puntos de España. El gasto asociado en alojamiento, restauración, transporte, compras y actividades de ocio es la base sobre la que se sustenta la estimación económica, que, según la organización, podría acercarse incluso a los 49 millones de euros.

El impacto, señalan los organizadores, no se limitará al día del espectáculo. La preparación del evento implica semanas de montaje, logística, producción técnica, comunicación y coordinación de proveedores, con efectos sobre diferentes áreas de la economía madrileña.

Además, la producción movilizará a más de 3.000 profesionales, entre empleos directos e indirectos. De ellos, más de un millar trabajarán directamente en el montaje y desarrollo del concierto, mientras que otras 2.000 personas participarán a través de empresas de seguridad, limpieza, restauración, transporte, producción audiovisual, logística y servicios auxiliares.

Desde la organización destacan que la cita contribuirá a consolidar a Madrid como sede de grandes eventos musicales internacionales y subrayan que la elevada presencia de visitantes extranjeros favorecerá la ocupación hotelera y el consumo en distintos sectores de la ciudad.

El concierto será la única actuación de YE en España y tendrá lugar el 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano, con un aforo previsto de unas 68.000 personas.