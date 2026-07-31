¿Es un Velázquez? Un cuadro hallado en Francia sale a subasta entre dudas sobre su autenticidad

La aparición de un cuadro atribuido a Diego Velázquez ha generado expectación en Francia. La obra, titulada 'Hombre riendo' y fechada en 1616, ha salido al mercado tras permanecer durante décadas en manos de una familia de Versalles, que la conservaba desde 1959. El lienzo ha llegado recientemente a un anticuario de Noirmoutier, una pequeña localidad del oeste de Francia poco acostumbrada a recibir piezas de semejante relevancia.

Indicios que alimentan la hipótesis

En el reverso del cuadro aparece el nombre de Velázquez escrito en francés, junto a las fechas de nacimiento y fallecimiento del pintor sevillano. Además, la obra conserva un documento emitido en 1959 por la Sociedad de Control y Peritaje de París, en el que se certifica que el lienzo corresponde al barroco español y que no existe ningún elemento que impida atribuirlo al autor de Las Meninas.

La pintura también habría formado parte de la colección del madrileño Pedro Jiménez de Haro y figuraría en varios catálogos históricos, aunque esta documentación también ha sido cuestionada por algunos especialistas.

Los expertos mantienen las reservas

Pese a estos indicios, la comunidad académica se muestra prudente. El motivo del "hombre riendo" fue muy popular durante el siglo XVII y algunos historiadores del arte consideran más probable que se trate de una obra realizada por un discípulo o por algún pintor del entorno de Velázquez.

Las dudas se apoyan, además, en precedentes recientes. Varias pinturas que durante años fueron atribuidas al maestro sevillano y se conservaban en el Museo del Louvre terminaron siendo descartadas como obras autógrafas tras nuevos estudios técnicos y estilísticos.

Una subasta pendiente del veredicto

Mientras continúa el debate sobre su autenticidad, la familia propietaria espera vender el cuadro con un precio de salida de 800.000 euros. El desenlace dependerá de las futuras investigaciones y del consenso de los especialistas, que deberán determinar si se trata de un auténtico Velázquez o de una destacada obra de su círculo artístico.