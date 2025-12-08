Todos los nominados a los Globos de Oro 2026

Ya se conocen los nominados a los Globos de Oro 2026. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha anunciado las películas y series que optan a ganar un premio en la 83ª edición que se celebra el próximo 11 de enero en Los Ángeles y que se consideran la antesala.

La película española Sirat, de Óliver Laxe, ha sido nominada en dos categorías -mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora- y si consigue el premio de mejor película, se convertirá en la segunda en lograrlo, después de 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que lo logró en 2005.

En esta edición, las claras favoritas son 'Una batalla tras otra', con nueve nominaciones, 'Sentimental Value', de Joachim Trier, con ocho; 'Sinners', de Ryan Coogler, con siete; 'Hamnet', de Chloè Zhao, con seis, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con cinco.

Mejor película de drama

'Frankestein'

'Los pecadores'

'Valor sentimental'

'El agente secreto'

'Un simple accidente'

'Hamnet'

Mejor película de comedia o musical

'Blue moon'

'Una batalla tras otra'

'Nouvelle Vague'

'No otherchoice'

'MartySupreme'

'Bugonia'

Mejor película de habla no inglesa

'Un simple accidente' - Francia

'La voz de Hind' - Túnez

'Sirat' - España

'Valor sentimental' - Noruega

'El agente secreto' - Brasil.

'No otherchoice' - Corea del Sur

Mejor actriz de película de drama

Jessie Buckley ('Hamnet')

Eva Victor ('Sorry, baby')

Tessa Thompson ('Hedda')

Renate Reinsve ('Valor sentimental')

Julia Roberts ('Caza de brujas')

Jennifer Lawrence ('Die mylove')

Mejor actor de película de drama

Joel Edgerton ('Train Dreams')

Wagne Moura ('El agente secreto')

Michael B. Jordan ('Los pecadores')

Dwayne Jonhnson ('TheSmashing Machine')

Oscar Isaac ('Frankenstein')

Jeremy Allen White ('Springteen; Deliver Me FromNowhere')

Mejor actriz de película de comedia o musical

Rose Byrne ('Si pudiera, te daría una patada')

Amanda Seyfried ('El testamento de Ann Lee')

Emma Stone ('Bugonia')

Chase Infiniti ('Una batalla tras otra')

Kate Hudson ('Song Sung Blue')

CyntiaErivo ('Wicked: For Good')

Mejor actor de comedia o musical

TimothéeChalamet ('MartySupreme')

JeseePlemons ('Bugonia')

Ethan Hawke ('Blue Moon')

Lee Byung-hun ('No OtherChoice')

Leonardo Dicapriio ('Una batalla tras otra')

George Clooney ('Jay Kelly')

Mejor director

Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra')

Jafar Panahi ('Un simple accidente)

Chloé Zhao ('Hamnet')

Joachim Trier ('Valor sentimental')

Guillermo del Toro ('Frankenstein')

Ryan Coogler ('Los pecadores')

Mejor banda sonora original

LudwingGöransson ('Los pecadores')

Max Richter ('Hamnet')

Kangding Ray ('Sirat')

Jonny Greenwood ('Una batalla tras otra')

Alexandre Desplat ('Frankenstein')

Categorías de televisión

Mejor serie de drama

'La diplomática'

'The White Lotus

'SlowHorses'

'Separación'

'Pluribus'

'The Pitt'

Mejor serie de comedia o musical

'Colegio Abbott'

'Hacks'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'The Studio'

'The Bear'

Mejor actor en serie de drama

Diego Luna, por 'Andor'

Noah Wyle, por 'The Pitt'

Adam Scott, por 'Separación'

Mark Ruffalo, por 'Task'

Gary Oldman, por 'SlowHorses'

Sterling K. Brown, por 'Paradise'

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates, por 'Matlock'

RheaSeehorn, por 'Pluribus'

Keri Russell, por 'La diplomática'

Bella Ramsey, por 'TheLastOfUs'

Helen Mirren, por 'Tierra de mafiosos'

Britt Lower, por 'Separación'

Mejor actor en serie de comedia o musical

Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'

Jeremy Allen White, por 'The Bear'

Seth Rogen, por 'The Studio'

Martin Short, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Glen Powell, por 'Chad Powers'

Steve Martin, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Mejor actriz en serie de comedia o musical