'Sirat', de Óliver Laxe nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

La película española Sirat, de Oliver Laxe, ha sido nominada a mejor película y mejor banda sonora en los Globos de Oro 2026. Este reconocimiento se suma al que recibió por los Indepent Spirit Awards, donde ha sido nominada a mejor película internacional, y al galardón del medio estadounidense 'The New Yorker', que la ha elegido como mejor película de 2025.

Desde que se estrenó ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival. Sirat cuenta la historia de Luis, que viaja a Marruecos con su hijo Esteban para encontrar a Mar, su hija mayor, que desapareció meses atrás en una rave clandestina.

Los rivales de Sirat

En la categoría Mejor Película de habla no inglesa, Sirat competirá contra 'Solo un accidente', de Jafar Panahi; 'Sentimental Value', de Joaquim Trier; 'El agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho; 'No other choice', de Park Chan Wook y 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.

En la categoría de Mejor Banda Sonora, sus rivales son 'Frankenstein', de Guillermo del Toro; 'Sinners', de Ryan Coogler; 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, 'Hamnet', de Chloé Zaro y 'F1: la película', de Joseph Kosinski.

'Mar adentro', la única española que ha ganado el premio

Si 'Sirat' se hace con el galardón de mejor película extranjera, sería la segunda en conseguirlo, después de que lo lograra 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar en la 62ª edicióin de los Globos de Oro en 2005.

Otras películas como 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar, 'Volver a empezar' de José Luis Garci o 'Belle Époque', de Fernando Prueba, también fueron nominadas en su momento en esta categoría. Sin embargo, Amenábar es el único que ha logrado el galardón.