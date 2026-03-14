Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años de edad

La actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años, según han informado a EFE fuentes familiares. Por el momento, se desconocen las causas. Gemma Cuervo ha sido una de las grandes damas de la interpretación española, con una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Las mismas fuentes han informado de que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10:00 horas. "Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha indicado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Cuervo (Barcelona, 1934) cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en el cine y el teatro, en los que ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

Protagonista de más de cien montajes clásicos

Comenzó su carrera en el Teatro Español Universitario y debutó profesionalmente a finales de los años 50 con la obra teatral 'Harvey', dirigida por Adolfo Marsillach, tras la cual formó parte de la Compañía Lope de Vega.

A lo largo de toda su trayectoria teatral ha sido protagonista de más de cien montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre de Federico García Lorca', 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega.

Dio el salto a la televisión en los 60

Llegó a las pantallas de televisión en la década de los 60, cuando participó en en 'Estudio 1', un espacio que adaptaba obras de teatro a la pequeña pantalla, y en 'Historias para no dormir'. Si bien, la fama le llegó con el papel de Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' y su posterior personaje en 'La que se avecina'.

Durante los últimos años, la actriz había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión