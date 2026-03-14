La última reflexión de Gemma Cuervo antes de morir sobre la familia y el amor: "La vida es demasiado breve"

La actriz Gemma Cuervo ha muerto a los 91 años de edad en Madrid, tal y como ha comunicado su familia en un mensaje enviado a los medios. Desarrolló una extensa carrera en el mundo de la interpretación de más de sesenta años entre obras teatrales, cine y televisión y se dio a conocer para el gran público por su papel en la serie 'Aquí no hay quien viva'.

En los últimos años había permanecido alejada de la vida pública para dedicarse a su familia. Aunque se mantenía activa en redes sociales, especialmente en Tiktok e Instagram. En esta red social justo cuatro días antes de su muerte compartía una emotiva reflexión sobre la familia y el amor: "La vida es demasiado breve para no hacerlo", expresaba la actriz al hablar sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro.

La publicación que cuenta con más de 15 mil 'me gusta' pronto se hizo viral. Gemma Cuervo compartía tres fotografías en las que aparecía con su difunto marido, Fernando Guillén, y sus tres hijos: Natalia, Cayetana y Fernando. La primera se dedidca a la abogacía, mientras que los otros dos han seguido los pasos de su madre en el mundo de la interpretación.

La vida nos enseña que crecer también duele

Aunque según la actriz "nunca" le gustó dar consejos, porque siempre creyó en la libertad de que cada uno viva la vida como quiera, en esta publicación ha decidido hacerlo porque "con los años una comprende algunas cosas". Las emotivas palabras se dirigen a los padres y a los hijos, a los que fundamentalmente les pide empatía, amor y escucha.

A los jóvenes les dice que entiendan a sus progenitores, porque cuando un niño nace no trae "un manual de instrucciones" bajo el brazo. "(Vuestros padres) improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible", comenta la actriz. A los padres, por su parte, les dice que se pongan en el lugar de los hijos, porque "también es difícil" ser hijo, ya que creen que el mundo es fácil "hasta que la vida enseña que crecer también duele".

Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro

Así las cosas, la actriz se pone en primera persona para confesar que echa de menos a sus padres y que cuando mira a los hijos se pregunta "en silencio" si lo ha hecho bien. Por eso, concluye con una emotiva reflexión. "Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro, la vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero".

La emotiva despedida de Luis Merlo

La actriz ha dejado un hueco muy grande en el mundo de la interpretación, ya que era una de las más queridas por el público, sobre todo tras su papel en la serie 'Aquí no hay quien viva'. Junto con Mariví Bilbao y Emma Penella, ambas ya fallecidas, crearon el trío 'Radio Patio', y sus frases y escenas a día de hoy siguen muy presentes.

El actor Luis Merlo, que interpretó el papel de Mauri en la misma serie, ha publicado un emotivo post en Instagram. "Me consuela que ya estás reunica con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais".