Edu Soto se lanza al mundo de la música con 'Welcome Lemi': "Encontramos nuestra manera de expresarnos"

El actor Edu Soto ha sido el invitado este lunes en la sección de humor de Más de uno, donde ha conversado con Carlos Alsina junto a Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Paula Púa y Borja F. Sedano. Su visita responde a una nueva etapa en su trayectoria profesional: ahora también lidera una banda de música bajo el nombre 'Welcome Lemi'.

El origen del proyecto se remonta al nacimiento de su hijo mayor, hace cinco años, en plena pandemia. Con la intención de entretenerle durante el confinamiento, Soto y su pareja comenzaron a componer canciones infantiles. Una vez superada esa etapa, el productor Javi Limón descubrió el material que habían creado y les animó a dar el salto al estudio. El resultado fue un disco grabado en directo con 14 músicos.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hacia los escenarios, aunque no sin dificultades. "Yo me sentía súper mega incómodo", ha reconocido Soto, al recordar su transición del teatro al directo musical. Esa incomodidad inicial le llevó a replantear el formato del espectáculo, que terminó derivando hacia una propuesta cercana al cabaret.

Actualmente, 'Welcome Lemi' se presenta como un show escénico con música en vivo, humor y elementos teatrales, que llegará a la sala Galileo Galilei los próximos 26 de abril y 17 de mayo. Sobre el escenario, ocho músicos acompañan a Soto, una dimensión que, según el propio artista, hace que el proyecto sea difícilmente rentable: "Somos ocho músicos encima de un escenario y eso es inviable".

El actor ha subrayado el carácter poco convencional de la iniciativa, tanto en lo artístico como en lo económico. "Es un proyecto que económicamente es absurdo, no tiene ningún tipo de beneficio", ha admitido. De hecho, él mismo se ha implicado en todos los detalles, incluido el vestuario: ha diseñado, tejido y confeccionado su propio traje.

Es un proyecto que económicamente es absurdo

Entre los músicos se encuentran la mujer de Soto, violinista, su cuñado, que es pianista, y otros artistas de primer nivel como el bajista Juanfe Pérez o el percusionista Michael Olivera. "Tenemos un grupo de músicos que es increíble". "Lo hacemos únicamente por amor al arte", ha concluido Soto, reivindicando un tipo de espectáculo que, en sus palabras, resulta hoy "muy exótico", en un contexto social en el que "estamos todos enfermos de buscar el rendimiento económico".