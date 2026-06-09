Onda Cero Podcast estrena la ficción biográfica 'Mi padre hablaba cada cuatro años', de Hernán Casciari

Coincidiendo con el comienzo del Mundial de Fútbol, Onda Cero Podcast estrena la ficción biográfica ‘Mi padre hablaba cada cuatro años’, una producción escrita y dirigida por el reconocido autor argentino Hernán Casciari que convierte cada Copa del Mundo en el escenario de una historia íntima, divertida y profundamente emotiva sobre la familia, la memoria y el paso del tiempo.

Lejos de ser un relato exclusivamente futbolístico, ‘Mi padre hablaba cada cuatro años’ reconstruye la singular relación entre Hernán y su padre, Roberto Casciari, un hombre reservado con el que apenas encontraba temas de conversación. Sin embargo, cada cuatro años, la llegada de un Mundial abría un espacio de encuentro entre ambos.

“Con mi padre nunca hubo demostraciones de afecto, porque era tímido; no se podía hablar de política, porque era conservador; ni tampoco se podía hablar de libros, porque jamás leyó ninguno. Sin embargo, cada cuatro años había un Mundial de fútbol, y entonces, él siempre tenía temas de conversación”, explica Casciari en esta serie.

A través de seis episodios ambientados entre los Mundiales de Alemania 1974 y Estados Unidos 1994, la serie recorre dos décadas de historia personal y colectiva, mezclando humor, nostalgia y emoción para retratar cómo el fútbol puede convertirse en un lenguaje compartido cuando faltan las palabras.

‘Mi padre hablaba cada cuatro años’ está narrado por el propio Hernán Casciari y cuenta con la participación de Víctor Hugo Morales, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en español.

La ficción está protagonizada por Claudio Rissi en el papel de Roberto Casciari, padre del autor, y por Chichita Casciari, su madre, que se interpreta a sí misma en esta historia inspirada en los recuerdos familiares del escritor argentino.

El diseño sonoro corresponde a Álex Escutia (Mr. Peaks) y la producción corre a cargo de Gabriel Grosvald, Hernán Casciari, Gabriel Brandariz, Miguel Ángel Expósito y Víctor Blanco.

Un viaje sentimental a través de seis Mundiales

Cada episodio toma como punto de partida una Copa del Mundo para narrar un capítulo de la historia familiar de los Casciari:

Alemania 74: el recuerdo de un niño que descubre el fútbol al mismo tiempo que deja de ser hijo único.

el recuerdo de un niño que descubre el fútbol al mismo tiempo que deja de ser hijo único. Argentina 78 : el primer abrazo que el narrador recuerda de su padre, en el año del primer título mundial argentino.

: el primer abrazo que el narrador recuerda de su padre, en el año del primer título mundial argentino. España 82 : la obsesión infantil por las figuritas y las pequeñas derrotas de la infancia.

: la obsesión infantil por las figuritas y las pequeñas derrotas de la infancia. México 86 : cuando la belleza del fútbol termina imponiéndose a las convicciones ideológicas.

: cuando la belleza del fútbol termina imponiéndose a las convicciones ideológicas. Italia 90: un episodio marcado por una decisión que todavía provoca vergüenza en el protagonista.

un episodio marcado por una decisión que todavía provoca vergüenza en el protagonista. Estados Unidos 94: el viaje que marca el final de una etapa y el último Mundial compartido con su padre.

Con ‘Mi padre hablaba cada cuatro años’, Onda Cero Podcast estrena una historia que trasciende el fútbol para hablar de los recuerdos, los afectos y las conversaciones pendientes entre padres e hijos.