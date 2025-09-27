Julio Rojas: "Si tuviera que resumir Retornados 2 en una frase, sería la lucha por la sobrevivencia en Marte"

El escritor y guionista Julio Rojas, creador del aclamado thriller sonoro Retornados, ha definido así la esencia de la segunda temporada de la serie cuyos tres primeros episodios ya están disponible en Onda Cero Podcast. La nueva entrega, de diez episodios, retoma el universo de la primera pero sitúa la trama tras el fracaso de la misión Mars 3, un intento fallido de colonización marciana liderado por el millonario Aron Forbes.

En conversación con Onda Cero, Rojas reflexiona sobre los dilemas existenciales que plantea la serie: "¿Qué es más peligroso, el espacio exterior o la humanidad? Creo que la humanidad en el espacio exterior". Una declaración que sintetiza el corazón de la ficción: el espacio no solo como escenario hostil, sino como espejo de nuestras propias fragilidades y errores.

El autor advierte, además, de que la historia conecta con el presente: "Tenemos un 50% de posibilidades de que la inteligencia artificial sea el último invento de la humanidad y nos conduzca a una espiral de destrucción. Pero también existe la posibilidad de que esa misma espiral nos salve". Así, Retornados plantea un relato de ciencia ficción que dialoga con la incertidumbre tecnológica y social de nuestro tiempo.

Rojas invita a nuevos oyentes a sumarse a esta experiencia inmersiva sin temor a perderse: "Retornados 2 se puede escuchar sin haber oído la primera temporada. Si te gusta el misterio, el espacio y pensar hacia dónde va la humanidad, tienes que escucharla. Las dos temporadas están entrelazadas, pero son independientes".

Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por la ficción sonora en español con el regreso de Retornados. Tras una primera temporada que se convirtió en un fenómeno gracias al boca a boca y al interés de una audiencia cada vez más ávida de narrativas complejas, esta segunda entrega busca consolidar a la serie como un referente del género de ciencia ficción sonora.

Retornados 2 se estrena con los tres primeros episodios ya disponibles en Onda Cero. En el resto de plataformas de audio, están los dos primeros episodios. El resto de la temporada llegará semana a semana, con un estreno cada jueves.