Julia Otero, Premio Maga de Magas a la Mejor Creadora de Opinión

Julia Otero ha sido galardonada con el Premio Maga de Magas a la Mejor Creadora de Opinión, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria marcada por el análisis, la reflexión y el compromiso con el periodismo.

La periodista, voz de referencia de Onda Cero y una de las voces más reconocidas de la radio española, dirige y presenta cada fin de semana Julia en la onda, de 08:00 a 12:00, un espacio desde el que ha defendido durante años la importancia de la duda, el pensamiento crítico y la conversación pausada como herramientas fundamentales para entender la actualidad: "Mi mejor labor como comunicadora ha sido rodearme de personas que abren interrogantes e invitan a la reflexión", aseguró en una entrevista.

Más de cuatro décadas de trayectoria

Nacida en Monforte de Lemos (Lugo) en 1959 y criada en Barcelona, Otero inició su carrera radiofónica a finales de los años setenta, con 17 años, cuando un amigo la llevó a Radio Sabadell para participar en un programa radiofónico de cine. Desde entonces, ha desarrollado una extensa trayectoria en distintos medios y formatos, consolidándose como una de las comunicadoras más influyentes del país.

A lo largo de su carrera ha destacado por un estilo cercano y personal, así como por su capacidad para abordar la actualidad política, social y cultural desde una mirada propia, sin renunciar al rigor informativo.

Una voz de referencia

En Onda Cero, donde lleva más de tres décadas vinculada, Otero ha convertido su espacio de opinión en una referencia para miles de oyentes. Sus intervenciones semanales analizan la actualidad con una combinación de reflexión, contexto y espíritu crítico que la han distinguido dentro del panorama mediático español.

El premio reconoce precisamente esa forma de hacer periodismo que pone la reflexión por delante del espectáculo, así como la capacidad para generar opinión desde la argumentación y el análisis.

Reconocimientos y superación

La periodista cuenta con una larga lista de distinciones, entre ellas cinco Premios Ondas, la Medalla de Honor de Barcelona, el Premio de Honor de la Comunicación 2024 de la Diputación de Barcelona y la Creu de Sant Jordi, concedida por la Generalitat de Catalunya en 2026.

A estos reconocimientos se suma ahora el Premio Maga de Magas, que distingue cada año a figuras destacadas del ámbito de la comunicación y la creación en español y que, en esta edición, reconoce una carrera construida sobre el rigor, la independencia y la reflexión.