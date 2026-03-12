Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias amplían su alianza para combatir la violencia de género

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias reafirman su compromiso en la lucha contra la violencia de género para combatir esta lacra social a través de la iniciativa ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’. Con la renovación de este acuerdo, ambas entidades prolongan una alianza iniciada en 2015 y consolidan once años de colaboración ininterrumpida en favor de la sensibilización y la erradicación del maltrato.

El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente de Atresmedia, José Creuheras, han ratificado este miércoles dicho compromiso en un acto al que también han asistido, por parte de Mutua Madrileña, el subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y RSC y director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin; y la directora de Publicidad, Medios, Marca y Patrocinios de Mutua Madrileña, Belén Pando; mientras que, por parte de Atresmedia, han acudido el consejero delegado, Javier Bardají, el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González Suárez, el director general Atresmedia Publicidad, José Miguel García-Gasco; y la presentadora de Antena 3 Noticias, Esther Vaquero. Tras más de una década de intenso trabajo conjunto, la iniciativa continuará impulsando campañas de sensibilización, acciones informativas y proyectos sociales con el objetivo de seguir movilizando a la sociedad, promover la denuncia y avanzar hacia una cultura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

No es solo un tema de mujeres

La iniciativa pondrá así el acento este año en trasladar a la sociedad un mensaje claro: la violencia de género no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que implica también a los hombres —padres, amigos, compañeros, ciudadanos— y al conjunto de la sociedad. Incidirá especialmente en los más jóvenes, para que sepan detectar y actuar cuando un amigo esté teniendo una actitud negativa con su pareja.

Desde este punto de vista, ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ desarrollará contenidos específicos en los informativos de Antena 3 y se apelará a la responsabilidad individual y colectiva para no mirar hacia otro lado ante cualquier indicio de maltrato, ya que solo desde la acción conjunta se podrá frenar esta lacra social. Un compromiso que cobra más sentido si cabe a raíz del repunte de mujeres asesinadas en los últimos meses.

Asimismo, impulsará reportajes y entrevistas con expertos -como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesionales de la psicología- que profundizarán en cómo los hombres pueden desempeñar un papel activo en la prevención, detección y denuncia de la violencia de género.

Tecnología con respeto: violencia digital y jóvenes

Otro de los grandes focos de 2026 será la sensibilización sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, especialmente entre adolescentes y jóvenes. ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ alertará así de que el mal uso de redes sociales y dispositivos móviles —como la difusión de imágenes íntimas, el acoso digital o el control de la pareja a través del móvil— no es una broma, sino violencia digital y, además, delito.

Para ello, contará con la colaboración de la Policía Nacional y expertos jurídicos y abordará las consecuencias legales de estas conductas, así como las penas asociadas, al tiempo que ofrecerá información útil para víctimas y familias sobre cómo actuar ante situaciones de violencia digital.

Contra el maltrato, Tolerancia Cero continuará insistiendo en la importancia de denunciar desde la primera agresión. Los presentadores de Antena 3 Noticias recordarán que la violencia nunca es un hecho aislado y que la denuncia es un paso clave para romper el ciclo del maltrato.

Asimismo, seguirá difundiendo información sobre los recursos disponibles, como el 016, así como los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), reforzando el mensaje de que las víctimas no están solas.

Dentro del calendario de acciones anuales que la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias pondrán en marcha se encuentra una nueva edición del Macroestudio de Violencia de Género ‘Tolerancia Cero’, la celebración de un webinar dirigido a centros educativos de toda España, así como la organización de una nueva edición de la Jornada ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, que reunirá a especialistas de distintos ámbitos y la emisión de un programa especial en Antena 3 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).

También desde Municipios contra el maltrato, iniciativa enmarcada en ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ y a la que ya más de 400 ayuntamientos han solicitado sumarse. En 2025, se reconocieron a 35 municipios de España por sus acciones frente a la violencia de género en fiestas locales y se hizo un llamamiento para que los ayuntamientos promovieran medidas contra la violencia de género en colegios e institutos.

Antena 3, a través de las noticias líderes y de sus programas informativos, seguirá volcando toda su fuerza de comunicación para sensibilizar contra la violencia de género e intentar reducir el número de víctimas. ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ también mantendrá su intensa presencia en las emisoras del grupo -Onda Cero, Europa FM y Melodía FM-, en los soportes digitales de Atresmedia y Mutua Madrileña y en su página oficial.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Mutua Madrileña con la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y, especialmente, en la línea de actuación de la Fundación Mutua Madrileña contra la violencia de género, iniciada en 2012, que se desarrolla también en el ámbito de la atención y ayudas a las víctimas y sus hijos a través de diferentes programas.