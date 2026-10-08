Las poblaciones de animales salvajes han disminuido un 73% en medio siglo: las especies que están consiguiendo recuperarse

El tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre estudiadas ha sufrido un declive del 73% entre 1970 y 2022, según apunta el informe Planeta Vivo 2026 publicado este jueves por WWF. Aun así, la ONG reconoce que los científicos todavía revelan motivos para la esperanza, como la recuperación de poblaciones de tortuga verde, atún rojo, tigres y elefantes del sur de África. Insisten, además, en que la naturaleza puede recuperarse si la sociedad "sigue vías claras para activar palancas de cambio positivo en los sistemas energético, alimentario y financiero".

La doctora Kirsten Scujit, directora general de WWF Internacional, asegura en declaraciones a la citada ONG que el informe "destaca evidencias de que muchas poblaciones de especies son estables o se están recuperando". Es en este punto donde hace referencia a "la recuperación de poblaciones de especies como los tigres, el atún rojo y las tortugas verdes", que muestran lo que "pueden lograr años de esfuerzos colectivos y sostenidos de conservación".

La biodiversidad y su importancia

Uno de los datos en los que se sustenta este informe es la importancia de la biodiversidad, ya que "sustenta economías y sociedades". Sin embargo, existen tres sistemas que "impulsan su destrucción": el alimentario, que se sitúa como la principal causa de pérdida de hábitat; el energético, relacionado con el cambio climático; y el financiero, al "financiar actividades dañinas".

Pero no todo es negativo. Investigadores de la Universidad de Exeter aseguran que estos sistemas pueden transformarse activando "puntos de inflexión positivos" o "umbrales a partir de los que el cambio se vuelve autosostenido, más rápido, barato y difícil de revertir".

Todavía hay esperanza

Aunque la tendencia general es negativa, la mitad de las poblaciones incluidas en el índice se mantienen estables o aumentan. Entre los ejemplos de recuperación, WWF destaca que el número de tigres salvajes en todo el mundo ha aumentado en más de un 70% entre 2010 y 2025, pasando de unos 3.200 a unos 5.700 ejemplares.

Además, las poblaciones del atún rojo del Atlántico y del Pacífico se han recuperado hasta el punto de que ninguna de ellas se considera sobreexplotada. En el caso de la tortuga verde, en 2025 logró ser la primera tortuga marina de la historia en pasar de la categoría de 'en peligro' a la de 'preocupación menor' en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Hacia el cambio

Por su parte, Daudi Sumba, director de Conservación de WWF Internacional, asegura en declaraciones a la ONG que "aunque la ventana para un futuro diferente se está estrechando, sigue abierta". Reconoce que "transformar sistemas complejos a la velocidad y a la escala necesarias no será fácil, pero, activando puntos de inflexión positivos, puede ocurrir más rápido de lo que pensamos (...) Cuanto antes actuemos, mayores serán los beneficios para las personas y la naturaleza".