Cómo crear paso a paso un buen prompt para la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) cada vez está más presente en el día a día y requiere una adaptación continua para no quedarse atrasado. Por eso, Mónica Chaparro ha dado una clase de IA en JELO para que las personas que no estén tan familiarizadas con ella puedan escribir fácilmente un buen 'prompt' en ChatGpt.

'Pompt' es el mensaje que le mandas a la IA, lo que quieres que haga, "como cuando le dices algo a Google, pero en vez de buscar, te lo construye", ha comparado. Por eso, lo importante es darle muchos detalles, porque mejor será la respuesta. Si bien, ha advertido de que "lo que dice la IA no es infalible" y no hay que darle datos personales.

Un buen 'prompt' paso a paso

Lo primero es ir al grano, decirle directamente a la IA lo que se busca. No hace falta ser educado. Después hay que definir el rol que queremos que la IA desempeñe. En lugar de decirle, "¿Cómo se arregla la cisterna del retrete de un cohete?" Mejor comienza tu pront diciéndole: "Actúa como un astronauta de la NASA, especializado en el mantenimiento sanitario y dame por orden de ejecución, las instrucciones para reparar el váter de la nave Orión".

Aunque hay que tener cuidado y pedirle que no invente nada y que, si hace falta, haga ella preguntas antes de responder, ya que a veces "delira y se va por las ramas", ha dicho Mónica. Por eso, siempre hay que comprobar lo que dice o aconseja antes de ponerlo en práctica.

Por ejemplo, se pueden usar delimitadores, es decir, "encerrar palabras entre barras laterales, para que la respuesta suene más humana, más seria, más gamberra... Para definir el tono que quieres", porque no es lo mismo escribir un texto serio que para un guion de radio o si lo va a decir una persona humana, un niño o un anciano.

Además, para que la IA caiga en bulos o fake news o para evitar que se invente datos, en el prompt se puede añadir: "Basa tu respuesta en fuentes reales y ponme los enlaces directos a ellas" . En cuanto a lo que nunca hay que decirle a la IA son los datos personales, información confidencial...

Otras funciones de la IA

Otras de las funciones de la IA es resumir documentos largos o preparar presentaciones. Incluso hay algunas que están asumiendo el rol de secretarias en algunas llamadas telefónicas. "Hace un cribado en tiempo real de quién te llama y si es spam o tu cuñado el pesado, no le pasa la llamada", ha explicado Chaparro.

Aunque es una función que no está disponible en todos los móviles. Para saber si tu móvil la tiene, hay que seguir estos pasos: Ajustes/ Ajustes de llamadas/función de filtro de llamadas. Esta función se ejecuta en tu dispositivo y no utiliza Wi-Fi ni datos móviles.

También existen inteligencias artificiales que clonan la voz, lo que se conoce como deepfake audio. Por eso, para evitar ser engañado o estafado, un consejo muy útil es acordar una palabra clave con tus seres más cercanos. Así, si alguien te llama y crees que podrías estar siendo engañado, solo tienes que preguntarle por esa palabra. Si no se la sabe, es una IA.

Ante este panorama, ¿la IA va provocar la desaparición de algunos puestos de trabajo? La respuesta es que algunos trabajos van a cambiar, sobre todo aquellas tareas repetitivas Lo importante es que "la IA, hoy por hoy, no reemplaza el criterio, la experiencia ni el sentido común" y siempre va a hacer falta un humano que supervise su trabajo.