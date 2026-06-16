La batalla por la mejor fibra de España ya tiene ganador: MasOrange repite en lo más alto del ranking nPerf

Elegir una buena red para contratar Internet en casa no es una tarea sencilla. Cuando alguien decide contratar la conexión con un operador, se fija en la velocidad máxima que le muestran los anuncios, pero muchas veces esta información suele estar incompleta, ya que las velocidades que aparecen en dichos anuncios se refieren a datos máximos teóricos y no tienen en cuenta, por ejemplo, las velocidades que existen cuando toda una familia está conectada al mismo tiempo.

El barómetro nPerf, el más fiable del mercado

Por eso, es importante que los clientes cuenten con una fuente informativa de calidad y valor para conocer de manera independiente y sin sesgos la información que están buscando. Y ahí es donde entra el barómetro nPerf, el más fiable del mercado.

La plataforma especializada en medición de redes publica cada año un barómetro en el que analiza el rendimiento de los principales proveedores de Internet a partir de pruebas realizadas por usuarios reales. Esta es la principal diferencia entre este informe y otros: que el de nPerf refleja solo la experiencia de los clientes de cada red sin aceptar datos proporcionados por los propios operadores, eliminando así el sesgo que tendría la medición.

Los resultados de 2026, lo dejan claro: MasOrange, la mejor compañía de fibra

Los resultados del informe correspondiente al periodo abril 2025 - marzo 2026 no dejan lugar a dudas: la red de MasOrange, sobre la que funciona Yoigo, es la mejor compañía de fibra al haber obtenido la puntuación más alta de entre todas las redes evaluadas (135.819 nPoints).

¿Y cuáles son los puntos fuertes que han hecho que MasOrange obtenga ese resultado? Principalmente, tres: latencia, navegación y streaming. Esta empresa tiene la latencia más baja de todos los operadores y ocupa la primera posición tanto en web browsing como en streaming.

Los clientes de Yoigo, los más beneficiados

Yoigo opera sobre la red de MasOrange, la mejor del mercado, lo que significa que los clientes de Yoigo acceden a la infraestructura de red que ha obtenido la puntuación global más alta en España durante dos años consecutivos.

La compañía de fibra y móvil combina la infraestructura de MasOrange con planes de fibra simétrica, cobertura 5G y un rápido servicio de instalación. ¿Y respecto a las condiciones? Tarifas para velocidades de 600 Mb y 1 Gb simétrico, con instalación y router gratuitos y un plazo de instalación de 24 a 48 horas.