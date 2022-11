Los únicos municipios en los que nunca ha tocado el Gordo la Lotería de Navidad

Se acerca uno de los días más importantes del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El próximo 22 de diciembre, los niños del Colegio de San Ildefonso darán el pistoletazo de salida para la Navidad repartiendo un total de 2.408 millones de euros a lo largo y ancho del territorio español.

La venta de décimos de Lotería de Navidad estará disponible hasta el día previo al gran sorteo que se celebra en el Teatro Real. Hasta entonces, puedes hacerte con tú décimo y tener la posibilidad de conseguir los 400.000 euros de 'El Gordo'.

Los municipios de España donde todavía no ha llegado la suerte

Loterías y Apuestas del Estado lleva desde 1812 distribuyendo suerte por todo el país. Sin embargo, tras más de dos siglos de Sorteo, todavía hay capitales de provincia donde todavía no ha llegado el primer premio. Estas son:

Ávila (Castilla y León)

Girona (Cataluña)

Jaén (Andalucía)

Tarragona (Cataluña)

Toledo (Castilla-La Mancha)

Eso sí, aunque en estas ciudades nunca ha caído el primer premio, 'El Gordo' sí ha llegado a sus municipios. El Sorteo Extraordinario de 2018 estuvo muy repartido y consiguió que Ávila y Tarragona fuesen agraciadas con el deseado primer premio, que fue a parar a la localidad abulense de El Barraco, así como a los municipios tarraconenses de Altafulla y Camarles. No obstante, la ciudad de Melilla se quedó como el único territorio que nunca ha recibido ninguno de los grandes premios mayores.

[[H3:Dónde ha caído ‘El Gordo’ solo una vez?]]

Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en las capitales de provincia como Guadalajara, Huelva y Orense, solo ha caído 'El Gordo' una vez. Mientras, las ciudades más afortunadas son Madrid y Barcelona, siendo las que más dinero han repartido entre la población.

Números de la Lotería de Navidad que no han tocado nunca

Al igual que en muchos municipios españoles no ha tocado la Lotería de Navidad, existen números que no han sido cantados desde la primera edición. Entre las 100.000 posibles combinaciones que pueden aparecer en el Sorteo Extraordinario, 15 terminaciones de dos cifras que no han aparecido nunca en ‘El Gordo': 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Los datos de Loterías también revelan que ningún décimo ganador ha empezado por los números 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 75 y 77, ni tampoco por las cifras que van del 80 al 99 como principio de la numeración.