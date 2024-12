Dos últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad: el dinero que ganas

En el juego de sueños y supersticiones que cada diciembre despierta la Lotería de Navidad, hay dos números que tienen un protagonismo sorprendente: las dos últimas cifras del Gordo. Quizá no te lleves los codiciados millones, pero estas diminutas protagonistas son capaces de cambiar tus planes navideños en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién no ha oído hablar de ese amigo de un amigo que, con tan solo un décimo y un "reintegro glorioso", llenó la despensa de turrones? ¿O del vecino que, tras atinar con la "terminación mágica", se regaló un viaje soñado?

Este es el rincón menos épico pero más democrático del sorteo: el lugar donde la suerte casi toca pero no te deja con las manos vacías. Te contamos cuánto dinero puedes ganar, cómo esas cifras finales se convierten en inesperados amuletos, y por qué los décimos terminados en ciertos números vuelan cada año como churros en invierno. ¿Será tu año de suerte… aunque sea parcial?

El valor de las últimas dos cifras: ¿cuánto puedes ganar?

Comencemos hablando de números. Acertar las dos últimas cifras del Gordo, conocido técnicamente como el premio a las "terminaciones del Gordo", supone un premio de 120 euros por décimo jugado. Este premio combina dos sensaciones que pocos sorteos logran ofrecer: por un lado, la satisfacción de haber ganado algo tangible, y por otro, la emoción de haber estado "muy cerca" del gran premio. En términos netos, significa que recuperas tu inversión inicial de 20 euros y ganas 100 más, un dinero que, sin ser millonario, puede tener un impacto significativo en las pequeñas alegrías navideñas.

Pero si la suerte no te alcanza para las dos últimas cifras, no todo está perdido: el reintegro sigue siendo tu aliado. Este premio, el más modesto del sorteo, devuelve el importe del décimo si la última cifra coincide con la del Gordo, es decir, 20 euros por décimo. Aunque pueda parecer poco, en el contexto de la Lotería de Navidad tiene un papel casi simbólico. Son esos 20 euros los que, muchas veces, salvan la Navidad en el último momento: un extra inesperado para comprar unos polvorones, invitar a una copa de cava o simplemente darte el gusto de "volver a jugar" en otro sorteo.

Curiosamente, el reintegro es el premio más repartido del sorteo. Con una probabilidad de una entre 10, es decir, el 10%, miles de personas acaban recuperando al menos su inversión, un pequeño consuelo que mantiene viva la ilusión y, por qué no, el sueño de intentarlo de nuevo al año siguiente. En ese sentido, tanto las terminaciones como el reintegro forman el lado más amable del azar, donde no todo es perder.

La caza de las terminaciones

Cada año, hay ciertos números que, por su simbolismo, se convierten en los más buscados. De hecho, muchos jugadores eligen sus décimos no solo por azar, sino por el significado que esos números tienen para ellos o por las creencias populares que los rodean.

El 13, por ejemplo, es conocido en muchas culturas como un número de mala suerte, pero curiosamente, en el sorteo de Navidad ocurre lo contrario: es uno de los más buscados. Para muchos, es una forma de "retar" a la mala suerte y atraer la fortuna. Además, el 13 tiene una connotación especial en el mundo de la lotería debido a su presencia recurrente en los sorteos, concretamente, en 1991, 2002 y 2012.

El 25 es otro de los números favoritos. Asociado con el día de Navidad, se convierte en un símbolo de la festividad y la magia de la fecha. No es raro que se busque este número por su vinculación con las celebraciones y el ambiente navideño, lo que lo convierte en uno de los más populares. Este número ha sido terminación ganadora del Gordo en varias ediciones, como en 2002, 2007 y 2017

En cuanto a otros números populares, el siete es también un habitual en la lista de elegidos. Es un número considerado "de suerte" en muchas culturas y religiones, lo que hace que, en la Lotería de Navidad, siempre sea uno de los más demandados. Este número se asocia con la prosperidad y la buena fortuna, y es común verlo como parte de combinaciones ganadoras, tanto en las terminaciones como en el resto de premios. En particular, esta cifra ha sido terminación ganadora del Gordo en las ediciones de 1984, 1998, 2004, 2014 y 2018.

El 0, por su parte, tiene un significado muy particular: se le asocia con el concepto de "nuevo comienzo" o "cero absoluto", lo que puede simbolizar una oportunidad de empezar de nuevo. Además, algunas personas optan por el 00 o 000, buscando así una forma de aumentar sus probabilidades de ganar. El número 0 ha sido terminación ganadora del Gordo en las ediciones de 1989, 2005, 2011 y 2016.

Por otro lado, los números de dos cifras iguales (como el 11, 22, 33, 44, etc.) son también muy populares. Se cree que estos números tienen un poder especial, ya que repiten una misma unidad, lo que se asocia con la idea de duplicar la suerte o las probabilidades de ganar. Además, algunos jugadores eligen estos números porque los asocian con fechas o eventos significativos en sus vidas. Estas son todas las ediciones en las que las terminaciones con dos cifras iguales han sido ganadoras del Gordo:

11: 1981, 1994, 2000, 2006

22: 1987, 1992, 2004, 2011

33: 1983, 1990, 2012

44: 1993, 2009, 2017

55: 1995

66: 1996

77: 1999

88: 2003

99: 2008

Aunque estos números tienen una gran demanda, la realidad es que las terminaciones no siempre siguen patrones previsibles. En sorteos anteriores, han sido premiadas terminaciones que no tienen un significado especial ni son especialmente populares, como el 68 (2008), 85 (2017), 63 (2019) y 72 (2013), lo que las combinaciones ganadoras no siempre siguen patrones populares o simbólicos.