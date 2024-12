Terminaciones y aproximaciones del Gordo de la Lotería de Navidad 2024: el dinero que toca

La suerte, en ocasiones, no se presenta en forma de grandes premios, sino en las pequeñas aproximaciones y terminaciones que, aunque no alcanzan la gloria total, ofrecen algo de consuelo. Esas combinaciones que, a pesar de no ser las ganadoras absolutas, dejan al afortunado con algo de dinero extra… aunque lejos de lo que había imaginado.

¿Qué son las terminaciones y aproximaciones?

Las terminaciones y las aproximaciones son premios secundarios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, pero no por ello menos importantes. Muchas veces, quienes no alcanzan el Gordo completo se preguntan qué alternativas existen para conseguir algo de dinero, y es aquí donde entran en juego estas modalidades.

Las terminaciones son los números que coinciden con las últimas cifras del número premiado. Por ejemplo, si el Gordo termina en 12345, aquellos décimos cuya última cifra coincida con alguna de las últimas cifras del Gordo, como el 123, 45 o incluso el último número, también recibirán un premio.

Las aproximaciones, por su parte, hacen referencia a los números que están muy cerca del número ganador. Pueden ser el número anterior o posterior al Gordo. Es decir, si el Gordo es el 12345, los números 12344 y 12346, aunque no sean exactamente el mismo, también tienen derecho a un premio.

Cuánto dinero toca por las terminaciones y aproximaciones

El famoso Gordo de Navidad, dotado con un premio de 400.000 euros al décimo, no es el único que reparte suerte. Existen otras maneras de llevarse un pellizco del gran bote sin acertar el número exacto, a través de las terminaciones y las aproximaciones. Cada año, los nervios y la emoción crecen al escuchar el nombre de los números premiados, pero muchos no saben que un simple cambio en las cifras puede modificar el destino de un jugador.

El número anterior y posterior al Gordo : quienes tengan el décimo que termine en uno de estos números ganarán 2.000 euros íntegros por décimo.

: quienes tengan el décimo que termine en uno de estos números ganarán Coincidencia de las dos últimas cifras: si el número coincide en las últimas dos cifras del Gordo, el premio será de 1 00 euros íntegros, más un reintegro de 20 euros.

si el número coincide en las últimas dos cifras del Gordo, el premio será de 1 Coincidencia de las tres últimas cifras : el premio es el mismo que en el caso anterior: 100 euros íntegros, más 20 euros del reintegro.

: el premio es el mismo que en el caso anterior: Coincidencia del último número: en este caso, los afortunados obtendrán el reintegro de 20 euros.

en este caso, los afortunados obtendrán el Coincidencia de las tres primeras cifras: Si tu número comparte las tres primeras cifras con el Gordo, recibirás 100 euros íntegros.

¿Y qué pasa con Hacienda?

La euforia de recibir El Gordo se ve empañada por la intervención de Hacienda. Aunque el premio total para el décimo ganador es de 400.000 euros, la cifra no es completamente neta. Desde el año 2020, la Agencia Tributaria retiene un porcentaje de los premios mayores de Loterías y Apuestas del Estado. El umbral a partir del cual se comienza a aplicar la retención impositiva es de 40.000 euros, lo que afecta directamente a los agraciados con el Gordo.

Para entender mejor el impacto, es necesario considerar cómo funciona la tributación de los premios en España. Los premios superiores a los 40.000 euros están sujetos a un gravamen del 20%. Esto significa que el fisco se lleva una parte significativa de lo ganado, en este caso 72.000 euros, lo que reduce el premio final de 400.000 euros a 328.000 euros netos.

Este recorte es una sorpresa desagradable para muchos, ya que, al momento de recibir el ansiado billete premiado, lo último en lo que piensan es en la parte que se irá directamente a Hacienda. Sin embargo, la normativa fiscal es clara y afecta a todos los premios de más de 40.000 euros en sorteos nacionales, como es el caso de la Lotería de Navidad.

Aunque la retención es un tema recurrente cada año y un mal trago para los afortunados, también es cierto que, a pesar de la intervención del fisco, el dinero neto que queda en manos del ganador sigue siendo una cantidad que, sin duda, puede transformar la vida de cualquier persona. 328.000 euros es una cifra que, si bien no alcanza los 400.000 euros originales, sigue siendo una suma más que considerable que permite cumplir sueños, pagar deudas, invertir en proyectos personales o, incluso, realizar planes a largo plazo.