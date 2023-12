¿Los décimos caducan? Esta es la fecha límite para cobrar un premio de la Lotería de Navidad

Si aún no has comprado tu décimo navideño, estás a tiempo hasta el 21 de diciembre a las 22:00 horas para hacerlo. Ya sea presencialmente u online, esta es la hora límite para adquirir tus participaciones. Lo que quizá no sabías es que también hay una fecha límite para cobrar tu premio en caso de que la suerte te sonría y tu décimo resulte ganador en el sorteo.

Cómo cobrar tu premio de la Lotería de navidad

En el caso de los premios inferiores a 2.000 euros, cobrar el premio es muy fácil, ya que puedes hacerlo en cualquiera de los más de 10.000 puntos de venta de la red de Loterías y Apuestas del Estado. Para recibir tu premio debes presentar el décimo agraciado y cobrarás el dinero en metálico o a través de Bizum, según prefieras.

Si tu décimo ha resultado premiado con más de 2.000 euros, la cosa cambia y es que únicamente se pueden cobrar en las entidades bancarias autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado).

Mientras otros años, había más de 10 entidades bancarias donde se podían cobrar los premios, este año solo hay dos bancos o cajas autorizadas: el BBVA y Caixabank. Eso sí, entre ambos, disponen de más de 6.000 oficinas a disposición de los afortunados.

Para cobrar el premio, en el caso de los décimos compartidos, es necesario identificar a todos los participantes para poder cobrar el dinero.

Fecha límite

En el caso de que el décimo fuera adquirido online en la web de Loterías y Apuestas del Estado, todos los premios (incluso los inferiores a 2.000 euros) serán abonados directamente por Loterías y Apuestas del Estado mediante una transferencia bancaria. Para ello, el ganador deber verificar la cuenta previamente.

En un caso u otro, es importante recordar que los décimos de lotería tienen fecha de caducidad y pueden cobrarse como máximo tres meses después del sorteo, con lo que la fecha límite de este año para cobrar los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad será el 22 de marzo de 2024.