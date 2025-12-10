Las terminaciones que menos premios han dado en la Lotería de Navidad
Hay hasta 15 terminaciones de dos dígitos que según los datos históricos del sorteo nunca han salido como número ganador del Gordo.
Hay muchas formas de elegir el número de tu décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad: dejarse llevar por el azar y escoger cualquier número, jugar fielmente a un mismo número y algunos hasta tienen clarísimo en qué terminación debe acabar su décimo.
Sea como fuere, cada año, miles de personas buscan la suerte con un décimo o décimos de lotería de Navidad, esperando haber elegido el premiado en El Gordo.
Si aún no has comprado tu décimo, te ayudamos a decidirte repasando las terminaciones más premiadas de la última década. Estos son los números ganadores de cada año:
- 2013: 62246
- 2014: 13437
- 2015: 79140
- 2016: 66513
- 2017: 71198
- 2018: 03347
- 2019: 26590
- 2020: 72897
- 2021: 86148
- 2022: 05490
- 2023: 88008
- 2024: 72480
Aun así, recuerda que al igual que ocurre con las terminaciones que no han salido nunca, no significa nada, puesto que en cada sorteo todas las combinaciones tienen la misma probabilidad.
Terminaciones menos premiadas o menos afortunadas
Aunque la lotería siempre es azar, curiosamente hay ciertas terminaciones que apenas se han repetido en la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad. Hay hasta 15 terminaciones de dos dígitos que según los datos históricos del sorteo nunca han salido como número ganador del Gordo. Esas terminaciones son: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.
Y en cuanto a las unidades, el número uno se posiciona como la terminación menos premiada, acompañado por el dos y el nueve, que tampoco han tenido mucha suerte en este sorteo.
¿Sabes el número que quieres comprar, pero no dónde está?
La forma tradicional de adquirir lotería es hacer cola en cualquier administración y/o establecimiento autorizado, pero si ninguno de los números que venden te gusta o tienes muy claro en qué número quieres depositar tu esperanza, también es posible realizar la compra de un décimo de manera online. Únicamente tienes que acceder a la página web de Loterías y Apuestas o desde las páginas webs de las administraciones de lotería. Sin olvidar que puedes hacerlo hasta el 21 de diciembre.