La técnica de Voltaire para aumentarlas posibilidades de ganar en la Lotería de Navidad

La celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina y una de las preguntas que mucha gente que juega a la lotería se pregunta si hay algún truco para conseguir tener más opciones de tener el boleto premiado. Sin duda, el azar y la suerte juegan un papel fundamental, pero ¿hay algún método que pueda ayudar a tener más posibilidades? Esta misma pregunta se la hizo François Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778).

Voltaire, a pesar de ser una de las figuras principales de la Ilustración en Francia, también sufrió problemas económicos que le llevaron a plantearse cómo conseguir dinero más fácilmente.

Repasamos la técnica a la que recurrió para aumentar sus posibilidades de ganar la lotería y así poder hacer frente a su mala situación económica. No se trata de magia ni superstición, sino de matemáticas y análisis racional.

La estrategia de Voltaire y sus socios

En los años 20 del siglo XVIII, Francia atravesaba una profunda crisis económica debido a los costes derivados de la guerra de la Cuádruple Alianza contra España. En 1727, la Corona francesa tomó una decisión crucial para reducir gastos: disminuir los intereses de sus bonos. Sin embargo, esta medida provocó una caída en su valor de mercado.

Para solucionar la situación, el ministro de Finanzas, Michel Robert Le Pelletier-Desforts, propuso un plan basado en una lotería. Según este esquema, los propietarios de bonos devaluados podían adquirir un décimo de lotería pagando un precio calculado en función del valor del bono. Si ganaban, recibirían el valor original del bono más un premio adicional de 500.000 libras francesas.

Voltaire y sus socios detectaron un error en las reglas de la lotería francesa. La lotería permitía a los poseedores de bonos públicos devaluados comprar billetes de lotería sin tener en cuenta del valor del bono que poseían. Aprovechando que todos los billetes de lotería tenían las mismas posibilidades de ganar, independientemente del valor del bono. De ahí se generó una oportunidad:

Comprar bonos baratos : Voltaire y su grupo adquirieron bonos devaluados al precio más bajo posible.

: Voltaire y su grupo adquirieron bonos devaluados al precio más bajo posible. Acceso masivo a billetes : al comprar muchos bonos baratos, lograron obtener una gran cantidad de billetes de lotería, aumentando así sus probabilidades de ganar el premio.

: al comprar muchos bonos baratos, lograron obtener una gran cantidad de billetes de lotería, aumentando así sus probabilidades de ganar el premio. Igualdad de probabilidades: en la lotería, todos los billetes tenían la misma probabilidad de salir premiados, sin importar el valor de los bonos asociados. Esto permitió que su estrategia fuera estadísticamente efectiva.

En otras palabras: matemáticamente era rentable comprar tantos números como fuera posible. Y como resultado, esta técnica les permitió ganar repetidamente en la lotería y acumular una gran fortuna. Aunque su método fue descubierto, un tribunal determinó que no habían infringido ninguna ley, ya que solo aprovecharon un vacío legal.

En la Lotería de Navidad actual, donde los números se distribuyen de manera equitativa y los décimos tienen el mismo precio, no es posible replicar directamente esta estrategia. Sin embargo, Voltaire demostró cómo un análisis detallado de las reglas de un sorteo puede identificar oportunidades para maximizar las probabilidades de éxito.