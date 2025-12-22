Los dos únicos bancos que te permiten cobrar el dinero de la Lotería de Navidad 2025

Acabas de comprobar tu décimo y la pantalla te devuelve una cifra de varios ceros. ¡Enhorabuena! Pero antes de correr a la oficina bancaria más cercana a tu casa, detente un momento. Lo más probable es que no te puedan atender.

Para el Sorteo de Navidad 2025, Loterías y Apuestas del Estado mantiene su acuerdo de colaboración únicamente con dos entidades financieras. El resto de bancos (Santander, Sabadell, ING, Bankinter, Unicaja...) no tienen autorización para pagar los premios mayores.

BBVA y CaixaBank: Las únicas puertas abiertas

Si tu premio supera los 2.000 euros, solo podrás hacerlo efectivo acudiendo a una oficina de:

BBVA

CaixaBank

Estas son las dos únicas "ventanillas oficiales" habilitadas en toda España para tramitar el cobro de premios mayores de Lotería Nacional.

¿Qué pasa si no soy cliente de ninguno?

No te preocupes, es la duda más frecuente. No necesitas ser cliente ni de BBVA ni de CaixaBank para cobrar tu premio. Por ley, estas entidades están obligadas a:

Identificarte (con tu DNI).

Verificar el décimo.

Pagarte el dinero.

Y lo más importante: no pueden cobrarte ninguna comisión por este servicio, ni obligarte a abrir una cuenta con ellos si no quieres. Pueden ofrecerte sus productos de inversión, pero tú tienes derecho a pedir que te hagan una transferencia a tu banco habitual (aunque ten en cuenta que dicha transferencia sí podría tener algún coste según las condiciones, por lo que lo ideal suele ser pedir un cheque bancario o negociar).

La frontera de los 2.000 euros

Recuerda que esta restricción bancaria solo aplica a los premios "gordos".

Hasta 2.000 €: No pises el banco. Ve a cualquier administración de lotería y cobra en efectivo o por Bizum.

Desde 2.000,01 € en adelante: Obligatorio ir a BBVA o CaixaBank con el DNI y el décimo físico.

Un consejo de seguridad

Al ser solo dos entidades, es posible que el día 22 y 23 de diciembre haya más afluencia de lo normal. Si tu premio es muy elevado (Gordo, Segundo o Tercero), nuestro consejo es que llames antes a la oficina de BBVA o CaixaBank a la que planeas ir para concertar una cita con el director. Así te asegurarás un trato discreto y evitarás esperar en la cola con un boleto valioso en el bolsillo.