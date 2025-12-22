Comprueba el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

El Tercer Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya tiene dueño. Los bombos del Teatro Real han otorgado la suerte al número 90.693, que ha sido cantado a las 11:13 horas por los niños de San Ildefonso.
Este premio está dotado con 50.000 euros al décimo. Si tienes este número en tu bolsillo, a continuación te explicamos cuánto dinero te ingresará el banco tras descontar los impuestos y qué otros premios menores (pedrea, aproximaciones) lleva asociados.
Comprobador de Lotería de Navidad
Cuánto dinero cobras: 48.000 euros netos
La alegría de los 50.000 euros tiene un pequeño matiz fiscal. Al superar el límite exento de 40.000 euros, el Tercer Premio está sujeto a una pequeña retención del 20% sobre los 10.000 euros restantes.
Las cuentas finales para tu décimo son:
- Importe Bruto: 50.000 euros
- Hacienda (20% de 10.000): 2.000 euros
- Importe Neto (ingreso en cuenta): 48.000 euros
Dónde ha caído
En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025.
Aproximaciones y premios derivados
Si no tienes el número exacto, pero te has quedado muy cerca, revisa bien tu décimo. El Tercer Premio reparte dinero a sus "vecinos":
Aproximaciones: Si tienes el número inmediatamente anterior o el posterior, ganas 960 euros al décimo. (Nota: Se cobran íntegros, sin impuestos).
Terminación (2 cifras): Si tu décimo acaba en las mismas dos últimas cifras, ganas 100 euros.
Centena: Si tu décimo empieza por las mismas tres cifras, ganas 100 euros
Cómo cobrar el Tercer Premio
Al superar los 2.000 euros de límite para pagos en efectivo, no podrás cobrar el premio principal en la administración de lotería.
- Dónde: En oficinas de BBVA o CaixaBank.
- Cuándo: A partir de mañana, martes 23 de diciembre.
- Requisito: DNI y décimo original.
Si has ganado una aproximación (960 €) o una terminación, sí puedes cobrarlo desde esta tarde en cualquier administración o por Bizum.