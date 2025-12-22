Dónde ha caído el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

El Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025 ya tiene dueño. El número 90693 ha hecho su aparición a las 11:13 horas, cantado por los niños de San Ildefonso.

Este premio es uno de los más queridos por los jugadores, ya que reparte una cantidad considerable: 500.000 euros a la serie (50.000 euros por cada décimo), una cifra perfecta para "tapar agujeros" o darse un gran capricho.

El Tercer Premio ha caído en Granada, Vizcaya, Alicante, A Coruña, Cádiz, Lugo, Badajoz, Huelva...

¿Dónde ha tocado?

En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025.

Cuánto dinero se lleva el ganador (y cuánto Hacienda)

Es importante recordar que el Tercer Premio sí tiene retención fiscal. Al superar el límite exento de 40.000 euros, Hacienda aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad restante.

Así queda el reparto real: