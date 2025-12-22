Cuánto dinero toca en el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

El Tercer Premio es el último escalón del podio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Aunque todas las miradas suelen irse al Gordo, este galardón es uno de los más rentables: toca con relativa frecuencia y deja una cantidad de dinero muy considerable.

Dotado con 500.000 euros a la serie, este premio reparte 50.000 euros al décimo. Sin embargo, la cifra final que llega al bolsillo varía ligeramente debido a los impuestos, y además, arrastra una buena cantidad de premios menores para los números vecinos.

50.000 euros brutos (48.000 euros netos)

Lo primero que debes saber es la cuantía real. Si tienes el número exacto del Tercer Premio, has ganado 50.000 euros. No obstante, al superar el límite de 40.000 euros exentos que marca Hacienda para 2025, se aplica una retención del 20% sobre los 10.000 euros restantes.

Premio oficial: 50.000 euros

Impuestos: 2.000 euros

Ingreso real en tu cuenta: 48.000 euros

Es una cantidad perfecta para reformas, la entrada de una vivienda o amortizar una buena parte de la hipoteca.

Comprobador de Lotería de Navidad

Aproximaciones: 960 euros de consuelo

Quedarse a las puertas de la gloria da rabia, pero en este caso tiene recompensa. Si tienes el número inmediatamente anterior o posterior al Tercer Premio, cobras la aproximación.

Cuantía: 960 euros al décimo.

Fiscalidad: Al ser menor de 40.000 €, se cobra íntegro (sin impuestos).

Ejemplo: Si el tercer premio es el 50.000, los números 49.999 y 50.001 cobran 960 euros.

Aviso importante: no tiene Reintegro

Es vital aclarar esto para evitar confusiones en el directo. El Tercer Premio no tiene reintegro. Si tu décimo solo coincide en la última cifra con el Tercer Premio, ganas 0 euros. Para cobrar, necesitas al menos coincidir en las dos últimas (100 euros).

Dónde se cobra