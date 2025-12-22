Cuánto se lleva Hacienda por el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

Es la duda del millón (o en este caso, de los 50.000 euros). Si eres uno de los ganadores del Tercer Premio, seguramente te estés preguntando si el fisco mete la mano en este premio o si te libras por ser de menor cuantía que el Gordo.

La respuesta es que sí, tienes que pagar, pero la cantidad es mucho menor de lo que imaginas. Es el premio más bajo de la tabla que tributa. A continuación te hacemos las cuentas exactas para que sepas qué esperar en tu ingreso bancario.

El cálculo: solo pagas por 10.000 euros

La normativa fiscal de Loterías para 2025 mantiene el límite exento en 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros de tu premio son tuyos, íntegros, sin impuestos.

Al ser el Tercer Premio de 50.000 euros al décimo, la operación es sencilla:

Exento: 40.000 € (libre de impuestos).

Sujeto a gravamen: 10.000 € (la diferencia).

Retención (20%): Se aplica solo sobre esos 10.000 €.

El resultado: Hacienda se queda con 2.000 euros.

Tabla resumen: Bruto vs Neto

Para que lo veas claro de un vistazo:

Concepto Importe

Importe Premio Ganado: 50.000 euros

Retención Hacienda: - 2.000 euros

Líquido a percibir: 48.000 euros

Comparativa: ¿Por qué el Cuarto Premio no paga?

Aquí es donde muchos usuarios se confunden. El Cuarto Premio es de 20.000 euros al décimo. Como esa cifra está por debajo del límite de 40.000 euros, no paga nada. El Tercer Premio es el último escalón donde Hacienda recauda. De ahí para abajo (cuartos, quintos, pedreas), todo es neto.

Cómo funciona el cobro con retención

No tienes que hacer ningún cálculo complejo ni presentar papeles extra ahora mismo.

Debes ir a una entidad autorizada (BBVA o CaixaBank) a partir del martes 23 de diciembre.

Al presentarte con el décimo, el banco te informará de que se aplica la retención del 20%.

Te ingresarán directamente los 48.000 euros.

El banco enviará los 2.000 euros restantes a la Agencia Tributaria y te dará un certificado de retenciones que te servirá de justificante.

¿Tengo que incluirlo en la Renta 2026?

El premio en sí no se declara en la base imponible del IRPF (no suma como si fuera un sueldo), porque ya ha pagado su impuesto especial en origen (esos 2.000 euros). Sin embargo, sí tendrás que declarar los rendimientos que te den esos 48.000 euros en el futuro (si los metes en un depósito o inviertes). Si te los gastas, no hay nada más que declarar.