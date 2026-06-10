La verdad sobre el saludo entre Abascal y el papa León XIV: el vídeo viral está editado

El papa León XIV ha causado sensación en su visita a España, dándose un baño de masas en los actos celebrados en Madrid durante el fin de semana y el pasado lunes. Uno de esos eventos era en el Congreso de los Diputados, con el patio de butacas lleno hasta la bandera, pues la ocasión lo merecía.

Durante el encuentro, su santidad saludó a los dirigentes políticos, entre los que se encontraba Santiago Abascal. Según ha circulado en redes sociales durante los últimos días, León XIV le "esquiva" el saludo, algo que ha generado una fuerte repercusión en plataformas como 'X' o TikTok.

El equipo de Newtral ha contrastado la información y ha conseguido determinar que las imágenes son fake, buscando provocar la reacción de los internautas ante una información errónea.

Desmentido por el propio Abascal

Las imágenes virales que circulan en redes sociales están recortadas y omiten el momento en el que el papa León XIV estrecha la mano de Santiago Abascal, líder de Vox. Sin embargo, ese saludo sí fue captado por distintos medios de comunicación que retransmitieron íntegramente el acto, por lo que las grabaciones difundidas de forma viral muestran únicamente una parte de lo sucedido.

Para comprobarlo, se revisó la retransmisión en directo realizada por RTVE de la visita del sumo pontífice al Congreso de los Diputados el 8 de junio. A su llegada a la Cámara Baja, León XIV fue recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Posteriormente, se reunió con Pedro Sánchez y accedió al Salón de Pasos Perdidos, donde saludó a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, así como a los diputados presentes. A partir del minuto 21:40 de la retransmisión puede observarse cómo el papa estrecha la mano de Abascal.

Además, otros medios que cubrieron el acto también registraron ese momento. A ello se suma una fotografía publicada por el propio Santiago Abascal en su cuenta de X, en la que aparece estrechando la mano del pontífice. Estas evidencias confirman que el saludo tuvo lugar y que su ausencia en los vídeos virales se debe al recorte de las imágenes difundidas.