El sector de las escuelas infantiles en La Rioja hace un llamamiento a participar en la huelga estatal de este jueves

Este jueves hay convocada una jornada de huelga estatal en el sector de Educación Infantil (0-3 años) para luchar por la dignificación de las condiciones laborales y el reconocimiento de esta etapa educativa como parte esencial del sistema educativo.

CCOO hace un llamamiento a la participación masiva en la huelga y en las concentraciones convocadas. Una a mediodía, en la Plaza del Parlamento, y otra a las 18:00 horas de la tarde frente a la Consejería de Educación.

Elena Berruezo, desde el sindicato señalaba que la situación estructural es insostenible, marcada por la precariedad, fragmentación del sistema y desigualdad de condiciones laborales entre profesionales que desempeñan las mismas funciones, sustentándose todo en la externalización y la falta de inversión pública.