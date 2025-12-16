MENORES

La Rioja habilitará un centro para 14 menores no acompañados en el Monasterio de San Agustín

El gobierno regional asegura que ha alcanzado el cien por cien de su capacidad de acogida, con 153 menores

Javier Hortelano

Logroño |

Por la aplicación del real decreto de agosto para el reparto de menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas, establecido por el Gobierno de España, el Ejecutivo regional señala que La Rioja ha alcanzado el cien por cien de su capacidad de acogida, con 153 menores. Esto hace necesario buscar nuevas ubicaciones de acogida, por lo que el Gobierno regional ha iniciado trámites para adquirir el Monasterio de San Agustín, en el camino de Oyón de Logroño, donde habrá capacidad para otros 14 menores.

El Gobierno afronta la compra de este inmueble a la orden de los Agustinos por algo más de dos millones de euros. La gestión será, como hasta ahora, a través de las entidades del Tercer Sector con las que se trabaja.

