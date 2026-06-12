El IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro, finalista en Mentes AMI de la Fundación Atresmedia

El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro es uno de los finalistas del proyecto Mentes AMI, de la Fundación ATRESMEDIA; unos galardones que reconocen proyectos educativos que impulsan impulsan la Alfabetización Mediática, Informacional y Digital en las aulas. La convocatoria de este año ha contado con una gran participación, con 300 propuestas, y con candidaturas de gran calidad procedentes de toda España.

Sarai Ruiz, miembro del departamento de Orientación, ha participado en Onda Cero La Rioja, donde ha explicado este proyecto que se lleva gestando durante 4 años e involucra a más de 900 personas en el entorno de la localidad jarrera.

Una mesa comarcal reúne las inquietudes del entorno en dos vías: la del alumnado del propio centro y el trabajo sistémico que se reúne mensualmente a todos los agentes socio-educativos, culturales, de salud y servicios sociales del entorno.