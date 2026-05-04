Calahorra

El nuevo Centro de Día de personas mayores de Calahorra duplicará su capacidad y ampliará la plantilla

La inversión en la infraestructura roza los 4 millones de euros, con financiación de fondos europeos, a los que se añaden 278.000 euros destinados al equipamiento

Diana Victoriano

CALAHORRA |

El presidente de la comunidad, Gonzalo Capellán, junto a la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, han procedido a la inauguración del nuevo Centro de Día de personas mayores de la localidad.

La inversión en la infraestructura roza los 4 millones de euros, con financiación de fondos europeos a los que se añaden 278.000 euros destinados al equipamiento de este centro que duplica sus usuarios y ve reforzada su plantilla.

En la inauguración de este centro, la delegada del gobierno, Beatriz Arráiz, ensalzaba la colaboración entre administraciones y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, desvelaba la solicitud que se ha hecho al gobierno de España para la gestión del anterior centro de día.

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