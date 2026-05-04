Abierto el plazo de inscripción de ludotecas de verano en Logroño hasta el 13 de mayo

Hoy se inicia el plazo de inscripción para las ludotecas municipales de verano; 4.764 plazas para niños nacidos entre 2014 y 2022.

Hasta el día 13 se pueden entregar las solicitudes: una por participante, en un único turno y espacio municipal. Como es habitual, en la concesión de plazas se dará prioridad a las familias vulnerables o con mayor dificultad en la conciliación.

La de El Trenecito, en Gran Vía, seguirá procedimiento de ludoteca abierta: con 37 plazas diarias, de las que 27 se podrán reservar el día anterior a través de formulario web y las 10 restantes se completarán cada jornada por orden de llegada.

Además, repite la ludoteca del Parque Infantil de Tráfico, con 150 plazas e inscripciones, gratuitas, a través del propio parque.