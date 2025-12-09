Los mejores planes de Navidad en Logroño: de los mercadillos al nuevo trenecito

Además de las luces navideñas, estas fiestas Logroño se llena de magia con los actos previstos para todos los públicos:

El Belén Monumental en la plaza del Ayuntamiento

El pasado 5 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento se inaugurba el Belén Monumental, que recibió el año pasado más de 130.000 visitas, y permanecerá abierto hasta el día 6 de enero, con horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas.

Cuenta con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones, 60 figuras y no expondrá animales vivos. El recorrido incluye el ‘pozo de los deseos’, donde los visitantes pueden depositar monedas destinadas a una causa benéfica.

La iluminación del edificio del Ayuntamiento también se realzará, con una estructura de bombillas LED en forma de cascada que simulará un cielo estrellado como fondo del Belén.

Exposición de Belenes Tradicionales y actos de la Asociación de Belenistas

Junto a la plaza, en la Sala de Usos Múltiples del Consistorio, ya está disponible la Exposición de Belenes Tradicionales que este año estárá abierto en horario de 18:00 a 21:30 horas, hasta el 5 de enero.

La Asociación de Belenistas ha preparado dos actos emotivos para estas fiestas navideñas:

El pregón de Navidad que organiza esta asociación también se desarrollará en el Ayuntamiento, en este caso en el Auditorio el día 13 de diciembre a las 19:00 horas a cargo del escultor y belenista Juan José Quirós y con la actuación del Coro Jorbalán. La entrada es libre, pero se solicitará a los asistentes productos de primera necesidad e higiene personal para la Cocina Económica.

Otro de los actos de esta Navidad es la Luz de la Paz que trae cada año el Movimiento Scout Católico desde la gruta de Belén y que llegará a Logroño el 14 de diciembre a las 19:00 horas en la iglesia de San Bartolomé. Tras la ceremonia la luz se llevará al Belén Monumental donde la asociación entregará más luces. Además, el 27 de diciembre a partir de las 19:00 horas se celebrará La Noche del Belén con el reparto de velitas y una chocolatada en la plaza del Ayuntamiento.

Trenecito

Logroño contará con un trenecito navideño para sumar ilusión a una Navidad que queremos que se viva en la calle, en familia y disfrutando de nuestra ciudad. Una propuesta pensada para los más pequeños, y que permitirá recorrer y redescubrir la ciudad desde otra perspectiva, disfrutando de las luces, los mercados y los espacios más emblemáticos”.

En concreto, el trenecito partirá de la Plaza del Ayuntamiento los días 24 y 26 de diciembre en horario de 11 a 14:00 horas y de 17 a 19:00 horas, y los días 2, 3 y 4 de enero en este mismo horario.

Mercadillos

Otra de las novedades de este año son los mercadillos de Navidad que estarán ubicados en cinco espacios de nuestra ciudad:

- Mercadillo en la zona de Muro de la Mata del 28 de noviembre al 7 de enero.

- Mercadillo en la zona Vara de Rey del 28 de noviembre al 9 de enero.

- Mercadillo en la Glorieta del Dr. Zubia que se instalará del 20 al 23 de diciembre y del 2 al 5 de enero.

- Mercadillo en Portales que se ubicará del 11 de diciembre al 7 de enero.

- Mercadillo en el Centro de la Cultura del Rioja los días 20 y 21 de diciembre.