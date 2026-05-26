Los médicos riojanos dejarán de hacer peonadas a partir del 1 de junio en varios servicios

Los médicos del SERIS empezarán a suspender, desde el 1 de junio, las conocidas como peonadas- las horas voluntarias que realizan fuera de su jornada ordinaria para reducir las listas de espera-, por lo que las intervenciones quirúrgicas por la tarde dejarán de hacerse en aquellos servicios que se sumen a la protesta.

Denuncian que las semanas de protesta no están sirviendo para que las administraciones, nacional ni autonómica, mejoren su situación y cuenten con sus demandas para el nuevo Estatuto Marco.

Cirugía General, Traumatología, Digestivo y Urología son los primeros servicios que han anunciado que se suman, aunque podría ampliarse a otros servicios si las cosas se mantienen en los parámetros actuales. Beatriz Fernández es Vocal de Atención Hospitalaria:

Consideran que la situación ha llegado al límite por un problema estructural de falta de planificación, las plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional y aumento de esperanza de vida o cronificación de enfermedades.

Señalan también que, además de la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en su situación laboral, las comunidades autónomas tienen competencias directas en la gestión sanitaria y, por tanto, capacidad para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los profesionales.

Por otro lado, CCOO desarrollará este miércoles un acto entre las 12:00 y las 16:00 horas en el salón de actos de su sede en el que contará con la participación del Secretario General de la Federación de Sanidad de comisiones a nivel estatal, Humberto Muñoz, acompañado del equipo responsable de la negociación con el Ministerio de Sanidad en cuestiones clave como el Estatuto Marco.