Cuándo se encienden las luces de Navidad en Logroño 2025: el mejor lugar para verlas

Logroño contará esta Navidad con 1.000 elementos distribuidos por la ciudad, incluyendo guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos, motivos de farola, techos decorativos y 7 decoraciones en 3D, superando el millón de puntos de luz gracias a tecnología LED de bajo consumo. De esta forma se combina una estética navideña impactante con criterios de eficiencia energética.

En qué calles de Logroño hay luces de Navidad

La iluminación se extenderá a lo largo de 66 calles de la ciudad, que podrán verse decoradas esta Navidad:

Pérez Galdós, República Argentina, Gonzalo de Berceo, Labradores, Sagasta, Ciudad de Vitoria, Vara de Rey, San Antón, Avenida Portugal, Portales, Muro de Cervantes, María Teresa Gil de Gárate, Pío XII, Beatos Mena y Navarrete, Canalejas, Chile, Chile, Lardero, María Zambrano, Muro del Carmen, Pilar Salarullana, Calvo Sotelo, Padre Claret, Travesía del Laurel, Guardia Civil, Industria, Ingeniero de la Cierva, Ingenieros Pino y Amorena, La Campa, Avenida de Colón, Doctores Castroviejo, Duquesa de la Victoria, Beratúa, Ciriaco Garrido, Daniel Trevijano, Galicia, Huesca, Marqués de Murrieta, Ramírez de Velasco, San Agustín, Hermanos Moroy, Saturnino Ulargui, Avenida de la Solidaridad, Avenida de España, Oviedo, Travesía de Ollerías, Capitán Gallarza, Guardia Civil, Marqués de la Ensenada, Marqués de Vallejo, Albornoz, Fundición, Del Carmen, El Cristo, Laurel, Muro de la Mata, San Juan, Travesía de San Juan, Avenida de la Paz, Gran Vía, Juan XIII, Beti Jai y las rotondas de Piqueras, Fuenmayor, Manuel de Falla, Avenida de Alemania y María Dolores Malumbres.

Recomendación del mejor sitio para verlas

Los principales atractivos de la iluminación navideña incluirán:

Un árbol de Navidad de 14 metros en la Plaza del Mercado y otro de 10 metros en la Glorieta del Doctor Zubía .

de 14 metros en la y otro de 10 metros en la . Se instalará un arco de bienvenida en la Estación de Autobuses.

en la Decoraciones 3D como la bola de selfies en la Plaza Escultores Dalmati-Narvaiza , el oso esquiador en el Parque de la Cometa , el muñeco de nieve en Juan XXIII , el reno en El Espolón , el gran árbol azul de Gran Vía y c ortinas luminosas en el paseo de Miguel Villanueva .

como la en la , el en el , el en , el en , el de y c en el paseo de . Las fachadas como el Teatro Bretón y las torres de la Concatedral , así como los portalillos de la Plaza del Mercado y la fachada del Ayuntamiento, también lucirán una iluminación especial durante estas fechas.

como el y las de la , así como los portalillos de la Plaza del Mercado y la fachada del Ayuntamiento, también lucirán una iluminación especial durante estas fechas. Además, gracias a la Asociación Urban Knitting Logroño, el “ruedo” de la planta baja del consistorio, donde se ubica el servicio 010, contará con un Árbol de Navidad de 3 metros tejido en ganchillo.

Y por segundo año consecutivo, la ciudad también exhibirá su singular árbol de 7 metros elaborado a partir de duelas de barricas usadas, una obra de arte sostenible creada por la escultora Beatriz Carbonell y ubicada en la confluencia de la calle San Antón con Gran Vía.