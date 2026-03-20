Salud

Primera "piedra" del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria Adoración Sáenz en Logroño

Ampliará la capacidad quirúrgica y asistencial, mejorará las infraestructuras de la comunidad y reforzará el personal sanitario

Diana Victoriano

Logroño |

Esta mañana ha tenido lugar el acto simbólico de colocación de la primera piedra del que será el nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria “Adoración Sáenz”, con previsión de empezar su andadura a finales de 2027.

Un moderno complejo hospitalario, en la parcela del antiguo Hospital San Millán, que ampliará la capacidad quirúrgica y asistencial, mejorando las infraestructuras de la comunidad y reforzando el personal sanitario en áreas que requieren mayores recursos, dada a la evolución hacia una población mayor en número y más envejecida.

El presidente del gobierno regional, Gonzalo Capellán, detallaba los principales datos de esta nueva construcción.

La segunda fase iniciará su licitación también a finales del año que viene y, en ella, se ampliarán los recursos en otra especialidad muy tensionada: dermatología.

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