Primera "piedra" del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria Adoración Sáenz en Logroño

Esta mañana ha tenido lugar el acto simbólico de colocación de la primera piedra del que será el nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria “Adoración Sáenz”, con previsión de empezar su andadura a finales de 2027.

Un moderno complejo hospitalario, en la parcela del antiguo Hospital San Millán, que ampliará la capacidad quirúrgica y asistencial, mejorando las infraestructuras de la comunidad y reforzando el personal sanitario en áreas que requieren mayores recursos, dada a la evolución hacia una población mayor en número y más envejecida.

El presidente del gobierno regional, Gonzalo Capellán, detallaba los principales datos de esta nueva construcción.

La segunda fase iniciará su licitación también a finales del año que viene y, en ella, se ampliarán los recursos en otra especialidad muy tensionada: dermatología.