Concéntrico

Logroño se mimetizará con las propuestas de arquitectura y diseño del festival Concéntrico, del 18 al 23 de junio

Habrá más de 20 intervenciones repartidas por plazas, solares, puentes y espacios emblemáticos de la capital riojana además de talleres y actividades

Cecilia Romero

Logroño |

Del 18 al 23 de junio, Logroño volverá a convertirse en un gran laboratorio de arquitectura, diseño y experimentación urbana a través de la edición número XII del festival Concéntrico.

Habrá más de 20 intervenciones repartidas por plazas, solares, puentes y espacios emblemáticos de la capital riojana en una programación que girará en torno a tres ejes temáticos:

  • Identidad y Ficción”, que explora narrativas del espacio urbano.
  • Ecologías Urbanas, centrada en las relaciones entre ciudad y sostenibilidad.
  • Agentes Efímeros”, dedicada al papel de las intervenciones temporales para la transformación en el espacio público.

El director del Festival, Javier Peña, apuntaba que han sido 466 las propuestas presentadas, y tan solo 96 llegaban desde España, el resto procede de 41 países de todo el mundo.

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