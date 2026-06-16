Logroño se mimetizará con las propuestas de arquitectura y diseño del festival Concéntrico, del 18 al 23 de junio

Del 18 al 23 de junio, Logroño volverá a convertirse en un gran laboratorio de arquitectura, diseño y experimentación urbana a través de la edición número XII del festival Concéntrico.

Habrá más de 20 intervenciones repartidas por plazas, solares, puentes y espacios emblemáticos de la capital riojana en una programación que girará en torno a tres ejes temáticos:

“ Identidad y Ficción ”, que explora narrativas del espacio urbano.

”, que explora narrativas del espacio urbano. “ Ecologías Urbanas , centrada en las relaciones entre ciudad y sostenibilidad.

, centrada en las relaciones entre ciudad y sostenibilidad. “Agentes Efímeros”, dedicada al papel de las intervenciones temporales para la transformación en el espacio público.

El director del Festival, Javier Peña, apuntaba que han sido 466 las propuestas presentadas, y tan solo 96 llegaban desde España, el resto procede de 41 países de todo el mundo.